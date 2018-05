Juve | tra vittorie e addii Milan | flop da 230 milioni Ma

Juventus-Milan - le pagelle : Benatia da favola - per Donnarumma una gaffe tira l'altra : JUVENTUS BUFFON 6,5 - Para una conclusione di Suso, si accende quando respinge su Locatelli e Borini. È la sua prima finale di Coppa: chiude con un sorriso.

La Juve vince la coppa Italia - Milan travolto 4-0 : Il piccolo Diavolo ha resistito un tempo alla Juve padrona, finendo poi in ginocchio per consegnarle la quarta coppa Italia consecutiva, la 13/a della storia bianconera. Un altro primato firmato Massimiliano Allegri, che tra pochi giorni, sempre all’Olimpico contro la Roma, potrà festeggiare probabilmente anche il quarto scudetto, settimo di fila p...

JuveNTUS MILAN/ Streaming video e diretta Rai.tv : arbitra Damato. Orario - quote e formazioni - Coppa Italia - : diretta JUVENTUS MILAN, info Streaming video e tv: finale di Coppa Italia e rematch dell'ultimo atto di due anni fa, si gioca all'Olimpico di Roma.

Juventus-Milan - una finale tutto tranne che scontata : Non lasciatevi ingannare dai 31 punti di distanza in classifica. Juventus-Milan è una partita equilibrata e lo sarà anche all’Olimpica la sera del 9 maggio, quando le due squadre scenderanno in campo per la finale di Coppa Italia . Lo dice la storia, che racconta di 5 finali su partita singola, 4 delle quali risolte solo ai calci di rigore. Accadde, per esempio, nella Champions League del 2003, quella in cui Dida parò tre tiri dal ...

Bonucci sulla differenza tra Milan e Juve : 'Qui mi hanno dato valori importanti' : "Ho avuto la fortuna di giocare 7 anni per la Juventus e ho imparato la mentalità nel non mollare mai: il mondo Milan mi ha dato valori importanti già dal primo giorno in cui sono entrato nel museo. ...

Juve - Allegri : "Coppa per entrare nella storia. Gattuso? Spero domani si incazzi un po'" : La voce è tornata e l'emozione è sempre la stessa, anche se quel trofeo che sberluccica tra lui e Gigi Buffon l'ha già sollevato tante volte. Massimiliano Allegri è già entrato nella storia della ...

PARTITA DI ADDIO ANDREA PIRLO / Tante star in campo il 21 maggio : sarà un Juventus-Milan tra vecchie glorie? : PARTITA di ADDIO ANDREA PIRLO, il 21 maggio prossimo in campo Tante stelle per l'ADDIO al calcio del centrocampista ex Juventus e Milan Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:49:00 GMT)

Juventus-Milan - una 'ex classica' travestita da finale di Coppa Italia : Quando il campionato Italiano era il più bello del mondo. Quando i Messi e i Cristiano Ronaldo della loro epoca, diciamo i Maradona e gli Zico, non giocavano nel Barcellona e nel Real Madrid, ma nel ...

C.Italia : Damato arbitra Juventus-Milan : ANSA, - ROMA, 7 MAG - Antonio Damato, della sezione di Barletta, è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2017-'18, in programma mercoledì 9 maggio allo stadio ...