Jurassic Park | che fine ha fatto Ariana Richards?

Blastingnews

: sono cattiva se rido per la scena in cui tokyo fa 'hai paura che rompa le tue figurine di carta? benvenuti a jurass… - flaresayn : sono cattiva se rido per la scena in cui tokyo fa 'hai paura che rompa le tue figurine di carta? benvenuti a jurass… - IsayDiscoSucks : RT @rhiannonmearas: ok è ovvio che la vecchia trilogia del Jurassic Park è intoccabile però è sempre bello vedere dinosauri sullo schermo I… - rhiannonmearas : ok è ovvio che la vecchia trilogia del Jurassic Park è intoccabile però è sempre bello vedere dinosauri sullo scher… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) In questo articolo vi parleremo dell'ex attriceche, appena adolescente, recitò nel filmdi Steven Spielberg. Era il 1993 quando il primo titolo di una vera e propria serie cinematografica, uscì nelle sale statunitensi. All'epoca, alla presentazione del lungometraggio diretto da Steven Spielberg, vennero invitati presso il National Building Museum di Washington migliaia di vip, tra cui il compianto campione dei pesi massimi Muhammad Ali. Al termine della proiezione, perfino il pugile sembrò alquanto 'scosso', affermando: 'So bene che si tratta di effetti speciali, ma ammetto di avere avuto un po' di paura'. La suggestione di Ali era assolutamente giustificata, a causa degli effetti speciali incredibilmente realistici. Tornando in tema, chehala piccola, la bambina che urlava in: gli ...