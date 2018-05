Javier Bardem e Penélope Cruz | Cannes 2018 Coppia al cinema e nella vita | il segreto del

Com’è Everybody knows - il quarto film che Javier Bardem e Penelope Cruz fanno assieme : Non è facile essere il film che apre un festival pieno di polemiche. Non è facile nemmeno fare da apripista a cambiamenti che puntano al futuro ma che, per qualche verso, hanno un non so che di reazionario. Con queste premesse ieri sera Everybody knows di Asghar Farhadi ha inaugurato il 71mo festival di Cannes. Sul red carpet abbiamo visto sfilare i due divi del film, i premi Oscar Penelope Cruz e Javier Bardem, seguiti dai membri della giuria ...

Che noia il thriller familiare con Penelope Cruz e Javier Bardem : La famiglia è un mare in tempesta nel cinema di A sghar Fahradi. La serenità è un piacere fugace, che finisce appena la violenza del mondo irrompe tra le mura di casa. Si parte dal divorzio di Una separazione , dalla crisi di coppia de Il passato , per arrivare all'aggressione raccontata ne Il cliente . Una donna apriva la porta a ...

Cannes 2018 - Everybody Knows : la conferenza stampa di Penélope Cruz e Javier Bardem - Best Movie : ... Tutta la mia troupe ha reso le riprese molto arricchenti, gli attori che erano perfetti ma anche il montatore e il direttore della fotografia che è tra i migliori al mondo. C'è una dimensione da ...

Perché il festival di Cannes ama Javier Bardem (e non è il solo) : Con Everybody knows, Javier Bardem è in concorso a Cannes per la quarta volta aspirando alla sua seconda palma d’oro per il miglior attore (vinta per ora nel 2010 con Biutiful, primo grande successo internazionale di Innaritu). Precedentemente c’erano stati Il tuo ultimo sguardo (2016) e un’altra pietra miliare della sua filmografia, Non è un paese per vecchi (2007). Per non parlare degli applausi ricevuti fuori concorso anche ...

Cannes - quattro premi Oscar per la Croisette : Ashard Farahi dirige Penélope Cruz e Javier Bardem in Todos lo saben : Todos lo quieren. Talento e umanità come di rado accade, Asghar Farhadi è amato da tutti. E nulla è cambiato dopo due Oscar e la designazione del suo film quale titolo di apertura del 71o Festival di Cannes: il regista iraniano continua a trasmettere quella sana umiltà di cui tanto bisogno c’è nello show biz. Impreziosito dalla coppia d’oro del cinema spagnolo – Penélope Cruz e Javier Bardem – Todos lo saben è un’opera totalmente ...

