Italia | povertà assoluta per 5 milioni di persone

Povertà raddoppia - ed è incubo aumento Iva. BankItalia : ecco come scongiurarlo - ma non torniamo indietro con debito : ... alle commissioni congiunte di Camera e Senato, da Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, che ha fatto il punto della situazione dell'economia italiana, affrontando diversi temi, come l'indebitamento ...

In povertà assoluta 5 milioni di Italiani : Roma, 9 mag. , AdnKronos, - ''Per il 2017, il quadro fornito dagli indicatori di benessere mostra diffusi miglioramenti, associati tuttavia all'aggravamento di alcune criticità soprattutto sul fronte ...

Pensioni Italia - Ue : protezione contro povertà inadeguata/ Evitare la pensione anticipata : Pensioni, Ue bacchetta Italia: “Spesa alta e rischio povertà”. Rapporto della Commissione: a rischio chi ha carriere discontinue. Consigliato Evitare la pensione anticipata(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:16:00 GMT)

Povertà - sempre più numerosi gli Italiani con gravi problemi economici : Qualche ora fa è stato approvato il nuovo Documento di Economia e Finanza, che ha sentenziato che il nostro paese è definitivamente fuori dalla crisi economica, con una crescita stabile dell'1,5%, che si rafforzerà anche nei prossimi anni. Proclami ...

Istat - povertà : 7 - 3 milioni di Italiani in grave disagio economico - il 21% nel Mezzogiorno : Istat, povertà: 7,3 milioni di italiani in grave disagio economico, il 21% nel Mezzogiorno La situazione più difficile in Sicilia, dove l’incidenza riguarda una persona su quattro. Al Sud sono più poveri, ma al Nord stanno peggio Continua a leggere

Istat : l'Italia migliora ma pesano povertà e ritardo del Mezzogiorno : Nonostante i progressi realizzati non si è colmato il divario del sistema produttivo nel suo complesso e, malgrado i molti segnali positivi, il nostro Paese arranca in diversi campi: mercato del lavoro, istruzione, formazione e conoscenza in generale

