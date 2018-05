Italia - calano le richieste di partita IVA : Teleborsa, - In flessione le richieste di nuove partite Iva in Italia . Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziando come nei primi tre mesi dell'anno sono state aperte 179.538 partite Iva, in calo dell'1,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. Con riguardo alla distribuzione ...

Italia - calano le richieste di partita IVA : In flessione le richieste di nuove partite Iva in Italia . Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziando come nei primi tre mesi dell'anno sono state aperte 179.538 partite Iva, in calo dell'1,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. Con riguardo alla distribuzione ...

BankItalia : a marzo calano le sofferenze - aumentano i prestiti al settore privato : Teleborsa, - A marzo aumentano i prestiti al settore privato e i depositi, mentre diminuiscono le sofferenze bancarie. Lo rivela Bankitalia che oggi 10 maggio, ha pubblicato il bollettino statistico: "...

Solo in Italia calano ancora le quotazioni delle case : Il riferimento è alla politica che non ha invertito la rotta dopo la stangata fiscale degli anni passati. Ma anche alle organizzazioni internazionali che continuano a chiedere di tassare il mattone ...

I "viaggi disperati" dei migranti : aumentano gli sbarchi in Spagna e Grecia - calano in Italia : Sono 6.295 i migranti arrivati in Italia nei primi tre mesi del 2018, un numero in costante diminuzione come sottolineato anche nell’ultimo report dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)...

BankItalia : a febbraio calano le sofferenze - aumentano prestiti e depositi : Teleborsa, - prestiti e depositi in salita nel mese di febbraio, mentre scendono le sofferenze bancarie . Sono questi i numeri pubblicati da Bankitalia nel consueto report mensile "Banche e moneta: ...

BankItalia : a febbraio calano le sofferenze - aumentano prestiti e depositi : prestiti e depositi in salita nel mese di febbraio, mentre scendono le sofferenze bancarie . Sono questi i numeri pubblicati da Bankitalia nel consueto report mensile "Banche e moneta: serie nazionali"...

Italia fuori dai Mondiali : calano le vendite dei televisori : Il mercato dei Tv è calato del 7,3% nel 2017 e il trend negativo dovrebbe proseguire, complice anche la mancata qualificazione della Nazionale a Russia 2018. L'articolo Italia fuori dai Mondiali: calano le vendite dei televisori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ryanair - nel 2017 è la prima compagnia aerea in Italia - calano i passeggeri di AlItalia : Roma - Nel 2017 Ryanair si conferma la prima compagnia aerea in Italia, mentre AlItalia vede calare il numero di passeggeri . Secondo i dati diffusi dall'Enac, infatti, la low cost irlandese, ...

BankItalia : a gennaio calano le sofferenze - aumentano i prestiti al settore privato : Teleborsa, - A gennaio aumentano i prestiti al settore privato, salgono i depositi, diminuiscono le sofferenze. Lo rivela Bankitalia che oggi 9 marzo, ha pubblicato il bollettino statistico: "Banche e ...