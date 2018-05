Italia - calano le richieste di partita IVA : In flessione le richieste di nuove partite Iva in Italia . Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziando come nei primi tre mesi dell'anno sono state aperte 179.538 partite Iva, in calo dell'1,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. Con riguardo alla distribuzione ...

Solo in Italia calano ancora le quotazioni delle case : Il riferimento è alla politica che non ha invertito la rotta dopo la stangata fiscale degli anni passati. Ma anche alle organizzazioni internazionali che continuano a chiedere di tassare il mattone ...

I "viaggi disperati" dei migranti : aumentano gli sbarchi in Spagna e Grecia - calano in Italia : Sono 6.295 i migranti arrivati in Italia nei primi tre mesi del 2018, un numero in costante diminuzione come sottolineato anche nell’ultimo report dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)...