Israele | raid aerei nella notte su decine di obiettivi iraniani in Siria

Siria - esplosioni : raid missili Israele : 3.54 esplosioni e colpi della difesa antiaerea sono stati uditi durante la notte a Damasco: lo riportano cronisti dell'agenzia di stampa cinese Xinhua. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Siriana Sana la difesa antiaerea sta rispondendo ad un nuovo attacco missilistico israeliano.

Siria - raid Israele : 9 combattenti uccisi : 0.15 Almeno 9 combattenti filo-regime sono stati uccisi da un missile israeliano in un'area vicino Damasco. Lo riporta l'Osservatorio Siriano per i diritti umani (OSDH). "Nove combattenti appartenenti alle Guardie rivoluzionarie iraniane o milizie sciite pro-iraniane sono stati uccisi nella zona di Kiswa", ha detto il direttore dell'OSDH, Abdel Rahmane. "I depositi di armi colpiti sono della Guardia rivoluzionaria iraniana", che combatte al ...

Esplosione in una base siriana - probabile raid di Israele : Una base dell'esercito siriano è stata colpita nella notte e le esplosioni hanno causato la morte di 'decine di soldati'. I media governativi accusano Usa e Gran Bretagna di aver lanciato 'missili' ...

Esplosione in una base siriana - forse raid di Israele : Una base dell’esercito siriano è stata colpita nella notte e le esplosioni hanno causato la morte di “decine di soldati”. I media governativi accusano Usa e Gran Bretagna di aver lanciato “missili” dalla Giordania, ma non ci sono conferme. La tv di Stato ha confermato che la base è stata colpita dal “nemico”. I sospetti sono anche su Israele, che n...

Siria - quando si ritirano gli Usa? 3 ipotesi E si rompe il silenzio sul raid di Israele : Gli interventisti al Pentagono spingono per continuare, Trump vuole accorciare i tempiL’interesse dei russi e l’ipotesi di uno scontro fra Israele e Teheran

Bombardamenti Usa in Siria/ Esplosioni in base Iran ad Aleppo : "raid Israele" : Bombardamenti in Siria: Usa-Francia-GB contro Assad e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo.

Siria - raid su base Assad : replica ad attacco chimico a Duma?/ Usa "non siamo stati noi" : Putin accusa Israele : Siria, sospetto attacco chimico a Duma, ultime notizie: 10 morti, offensiva dell'esercito Siriano contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Missili contro base Siriana, "replica Usa"

Gaza - raid Israele colpice campo Hamas : 01.50 L'aviazione israeliana ha colpito un campo militare di Hamas nella Striscia di Gaza. E' quanto scrive il Jerusalem Post online e conferma su Twitter l' esercito di Israele. L'attacco è arrivato in risposta al tentativo da parte di quattro palestinesi di penetrare in territorio israeliano per dare fuoco a un'infrastruttura di sicurezza. "Hamas -sottolinea il portavoce dell'esercito- è ritenuto responsabile di tutte le aggressioni ...

Israele svela il raid contro il reattore di Assad e mette in guardia l'Iran : Alla fine è il capo di stato maggiore a convincerlo: 'I nostri piloti sono i migliori al mondo, fidati'. Olmert è in contatto con il presidente americano George W Bush. La Casa Bianca è divisa, il ...