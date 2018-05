Iran | Merkel | grave scelta Trump | Berlino resta vincolata accordo

Nucleare Iran - Europa unita per proteggere le sue aziende. Merkel : faremo di tutto : Il governo tedesco nella persona di Merkel dichiara di voler salvare l’accordo tout court. Il governo francese nella persona di funzionari non meglio identificati dal Financial Times punta a sfruttare i prossimi tre-sei mesi prima che le nuove sanzioni americane entrino in vigore per creare una zona franca a beneficio delle aziende dell’Unione europea...

Khamenei attacca Trump dopo l'uscita dall'accordo sul nucleare Iraniano/ Angela Merkel : "Verifiche ok" : nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:16:00 GMT)

Iran : Merkel - grave scelta Trump - noi vincolati accordo

Iran : Netanyahu telefona a Macron - Merkel e Putin

La linea comune di Merkel - Macron e May : "Sull'Iran non si cambia - Trump fermi i dazi" : Come dire: se Trump cerca alleati nella sua campagna anti-Iran non sarà così stolto da mettere in difficoltà l'economia del Vecchio Mondo.

Dazi Usa : Merkel - Macron e May contro Trump/ “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa anche sull'Iran : Dazi Usa: Merkel, Macron e May contro Trump: “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:17:00 GMT)

Merkel - Macron e May a Trump 'Stop dazi o l'Europa si difenderà' Intesa anti-Usa anche sull'Iran : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May si schierano uniti contro le restrizoni commerciali che gli Stati Uniti guidati da Donald Trump hanno in programma di introdurre a partire dal prossimo primo maggio Segui su affaritaliani.it

L’incontro Trump-Merkel si conclude con un nulla di fatto/ Gelo sui dazi e sul nucleare Iran : Trump-Merkel, L’incontro poi il Gelo. Sui dazi il presidente USA non cambia idea: “Troppi squilibri ora basta". Nessun passo indietro da parte dell'americano sull'imposte all'UE(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Dazi all’Europa e accordo con l’Iran - gelo Trump-Merkel : Dazi all’Europa e accordo con l’Iran, gelo Trump-Merkel Sui temi centrali dell’incontro avuto a Washington, il presidente degli Stati Uniti e la cancelliera tedesca non hanno trovato punti di contatto Continua a leggere

Vertice Trump-Merkel : accordo Iran non basta - ok su Corea : Trump ha ribadito: 'basta squilibri commerciali con l'Unione europea, serve reciprocità', quella reciprocità che per il tycoon al momento manca, a svantaggio dell'economia e dei posti di lavoro ...

TRUMP-MERKEL : DAZI - GERUSALEMME E Iran/ Il presidente USA tuona : "Meno squilibri con l'Europa" : Usa-Germania, incontro lampo Merkel-Trump, solo 150 minuti per la cancelleria tedesca: quante frizioni fra i due. I due leader politici non si amano e lo si è capito chiaramente(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:54:00 GMT)

Merkel : ancora colloqui su nucleare Iran : "La politica Usa sulla Nord Corea ha aperto nuove possibilità, ma continueremo a vigilare". La cancelliera ha spiegato che c'é staato uno scambio di vedute sui dazi all'import di acciaio e alluminio ...