IRAN | L’ACCORDO NUCLEARE | È GUERRA TRUMP-UE Come aggirare le sanzioni Usa?

Aiea: Iran rispetta gli impegni dell'accordo sul nucleare

Cosa vuol dire per l’IRAN il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare : Molta rabbia e frustrazione, un duro colpo per il governo moderato di Hassan Rouhani e una vittoria per gli ultraconservatori The post Cosa vuol dire per l’Iran il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare appeared first on Il Post.

L’IRAN attacca gli Usa e avverte : “L’Europa deve salvare l’accordo” : Gli oltranzisti alzano la voce in Iran e rendono ancora più stretta la strada per Hassan Rohani. Il presidente riformatore ha poche settimane di tempo per salvare quel che resta dell’intesa nucleare e ha ricevuto ieri la telefonata di incoraggiamento di Emmanuel Macron. Rohani spera ancora di sfruttare le divisioni fra Stati Uniti ed Europa per evi...

Nucleare IRAN - Trump : “Contro Teheran sono in arrivo sanzioni molto severe”. L’Ue lavora per salvare l’accordo del 2015 : Donald Trump torna a puntare il dito contro l’Iran: “sono in arrivo sanzioni molto severe”, ha detto il presidente americano, ribadendo come l’accordo del 2015 sul programma Nucleare del regime di Teheran sia “terribile”. Se l’Iran dovesse riprendere il suo programma “ci saranno conseguenze molto severe”, ha proseguito il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti a margine di un incontro con i ministri ...

Khamenei attacca Donald Trump dopo l’uscita dall’accordo sul nucleare/ “Sull'IRAN stupido e superficiale" : nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:26:00 GMT)

IRAN : l’uscita di Trump dall’accordo nucleare - spiegata punto per punto : E adesso, cosa accadrà sull’Iran? Adesso si tratta di capire come avverrà il ritorno delle sanzioni economiche americane. Come valutare i tanti, potenziali effetti collaterali della...

Usa, Trump sospende l'accordo sul nucleare con l'Iran: "Teheran finanzia il terrorismo"

Donald Trump fuori dall’accordo con l’IRAN : bruciata la bandiera USA/ Lunedì il vertice europeo : Nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 10:49:00 GMT)

Stati Uniti - Trump fa saltare l’accordo nucleare con l’IRAN. E ora? : Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha dichiarato di voler ritirare la nazione dall’accordo sul nucleare iraniano, firmato il 2 aprile del 2015 in Svizzera tra l’Iran e i cinque paesi che hanno il potere di veto al Consiglio di sicurezza dell’Onu, ovvero Usa, Cina, Francia, Regno Unito e Russia. A questi si è accodata anche la Germania. l’accordo, fortemente voluto dall’ex presidente americano Barack Obama, ha contribuito ...

IRAN : l’uscita di Trump dall’accordo nucleare - spiegato punto per punto : New York - E adesso, cosa accadrà sull'Iran? Adesso si tratta di capire come avverrà il ritorno delle sanzioni economiche americane. Come valutare i tanti, potenziali effetti...

L’uscita di Trump dall’accordo IRANiano - punto per punto : New York - E adesso, cosa accadrà sull'Iran? Adesso si tratta di capire come avverrà il ritorno delle sanzioni economiche americane. Come valutare i tanti, potenziali effetti...

Trump rompe l'accordo nucleare con Iran, Obama: decisione sbagliata

IRAN - Trump rinuncia all’accordo sul nucleare : “Regime finanzia il terrore” E Israele allerta i riservisti|Il trattato : Le sanzioni saranno reintrodotte tra 90 giorni. Cresce la tensione tra Iran e Israele. Il presidente Rouhani: «Teheran non abbandona il trattato». Netanyahu: «Se Teheran attacca sentirà la nostra forza»

Trump : “Gli Usa si ritIRANo dall’accordo nucleare con l’IRAN. Sanzioni per chi è in affari con loro” : È ufficiale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell’accordo sul nucleare siglato nell’estate 2015 dai cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza Onu (Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Russia) più la Germania. Trump ha anche promesso la re...