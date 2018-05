Iran colpisce le postazioni israeliane in Siria

Iran - Israele colpisce decine di obiettivi militari in Siria. “Risposta a razzi contro nostre postazioni nel Golan” : Nuovo s contro , nella notte, fra Israele e Iran . L’esercito israeliano ha colpito decine di obiettivi militari in Siria con il lancio di missili verso postazioni Iran iane nel Paese. Il raid è stato effettuato dopo aver accusato la forza Iran iana Al-Quds di avere lanciato circa 20 razzi dal Golan verso postazioni israeliane. Secondo i militari si tratta di una delle più imponenti operazioni militari israeliane degli ultimi anni e del più grande ...

Non stanno gIrando per misurare polveri sottili : bufala donne ASL armate colpisce ancora : Ma davvero due finte donne dell'ASL (armate) stanno girando negli appartamenti per misurare le polveri sottili? Chi non muore si rivede e la bufala/catena WhatsApp che abbiamo imparato a conoscere nel 2017 e poi anche ad inizio 2018 ritorna ancora una volta per seminare panico, senza alcun fondamento di verità. La nota allarmistica impazza di nuovo sull'app di messaggistica e anche su Facebook e dunque sarà necessario ancora una volta smontarla ...