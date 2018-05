Ira De Laurentiis | “Ci hanno tolto lo scudetto”

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Napoli, 10 mag. – (AdnKronos) – “Vedremo se rimarrà così fino alla fine ma la distanza con la Juve al momento è di 6 punti, ce ne sono stati rubati 8 e io dichiaro che lo scudetto è del Napoli e ce l’levato”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio Denel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro della squadra partenopea a Dimaro. “La non corretta applicazione del Var, il comportamento discutibile arbitrale cipenalizzato”, ha aggiunto De. Il presidente del Napoli si esprime così poi in merito al futuro del tecnico azzurro Maurizio Sarri: “Mi auguro resti, non penso possa lamentarsi di questi tre anni, ha costruito un bel modulo, esaltato da tutti all’estero, gliene siamo grati. Noi però vincevamo anche prima con giocatori di minor livello, ricordo che siamo arrivati secondi con ...