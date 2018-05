Io non ti conoscevo poesia di Pieter van der Meer de Walcheren

oubliettemagazine

(Di giovedì 10 maggio 2018) “Io non ti” Non ti pare meraviglioso? Io non ti, tu ignoravi la mia esistenza. Pensa; e se le strade della vita sulle quali noi camminiamo non si fossero mai incontrate? Una inezia, un ostacolo qualunque, e noi saremmo rimasti lontani, non ci saremmo conosciuti mai. …