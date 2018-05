“Io non ti conoscevo” - poesia di Pieter van der Meer de Walcheren : “Io non ti conoscevo” Non ti pare meraviglioso? Io non ti conoscevo, tu ignoravi la mia esistenza. Pensa; e se le strade della vita sulle quali noi camminiamo non si fossero mai incontrate? Una inezia, un ostacolo qualunque, e noi saremmo rimasti lontani, non ci saremmo conosciuti mai. […]

“Io non ti conoscevo” - poesia di Pieter van der Meer de Walcheren : “Io non ti conoscevo” Non ti pare meraviglioso? Io non ti conoscevo, tu ignoravi la mia esistenza. Pensa; e se le strade della vita sulle quali noi camminiamo non si fossero mai incontrate? Una inezia, un ostacolo qualunque, e noi saremmo rimasti lontani, non ci saremmo conosciuti mai. […]

Barbara d’Urso chiarisce i dubbi sulla scaletta : “Io non svicolo” : Barbara d’Urso: il chiarimento dopo il servizio di Striscia Durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso non ha perso occasione per rispondere al servizio mandato in onda nello scorso appuntamento di Striscia la Notizia. Il noto tg satirico ha mostrato sul piccolo schermo alcuni dubbi dei telespettatori, che insinuavano che il televoto del Grande Fratello fosse taroccato, permettendo a Luigi Favoloso di restare ...

Cristiano Malgioglio : “Io - doppiatore di un cane forse perché recito come una cagna. Il Grande Fratello? Non c’è un ca*** di combinato” : Ma lo sa che lei è un bel … volpino? Cristiano Malgioglio non si ferma più. Il popolare cantautore è finito perfino in un film. Dal 10 maggio, infatti, potremo ascoltare Malgioglio mentre doppia il co-protagonista di Show Dogs, un bellissimo volpino bianco e marrone, ex star delle passerelle canine più importanti al mondo, di nome Felipe. “Quando mi hanno chiamato ero titubante perché per doppiare un cane devi amare gli animali”, spiega ...

“Vi prego”. Grande Fratello - Ken spiazza tutti nella Casa : “Io sono…”. Non l’aveva mai detto : L’arrivo del Ken umano nella Casa del Grande Fratello è stato accolto con entusiasmo e calore dagli inquilini. Non gli hanno certo riservato lo stesso trattamento di Aida Nizar, entrata nel reality con una settimana di ritardo rispetto agli altri, ma questa è tutta un’altra lunghissima storia. Rodrigo Alves, brasiliano di 35 anni, con 60 interventi chirurgici all’attivo pur di assomigliare al suo idolo, il fidanzato di ...

“Io non ti conoscevo” - poesia di Pieter van der Meer de Walcheren : “Io non ti conoscevo” Non ti pare meraviglioso? Io non ti conoscevo, tu ignoravi la mia esistenza. Pensa; e se le strade della vita sulle quali noi camminiamo non si fossero mai incontrate? Una inezia, un ostacolo qualunque, e noi saremmo rimasti lontani, non ci saremmo conosciuti mai. […]

Genova - consigliere alla commemorazione di estrema destra : proteste in Comune. Sindaco : “Io antifascista? Non rispondo” : A due giorni dalle commemorazioni del 25 aprile a Genova, città decorate al valor militare per la lotta di Liberazione dall’occupazione nazifascista, il Comune di Genova ha autorizzato il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Antonino Gambino (FdI) a marciare insieme al movimento di estrema destra “Lealtà e Azione” per ricordare i “caduti della repubblica sociale”, lo stato fantoccio voluto dalla Germania nazista per governare parte ...

Giorgia Palmas : “Io - innamorata di Filippo Magnini. Con Vittorio Brumotti non siamo rimasti amici” : Giorgia Palmas racconta del suo amore per l’ex nuotatore Filippo Magnini e lo fa a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Giorgia ammette di essere “felice e molto innamorata”. E i due hanno ufficializzato la loro storia con una apparizione sul red carpet e alcune Stories pubblicate su Instagram. E quanto all’ex fidanzato, Vittorio Brumotti, Giorgia spiega: “La rottura è avvenuta quasi un anno fa. È stata una bella ...

Baye Dame - lite con Aida Nizar/ Barbara d’Urso annuncia “provvedimenti molto seri” : “Io non ci sto!” : Baye Dame squalificato dopo la forte lite con Aida Nizar al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:29:00 GMT)

Salvini : “Io non tradisco” : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “La coerenza prima di tutto. Gli italiani hanno votato un programma e una squadra e io non tradisco quel programma e quella squadra. Punto”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando il Palazzo dei gruppi parlamentari, alla domanda se si consumerà lo strappo con Silvio Berlusconi.“Voglio dare un governo agli italiani e farlo in fretta. Io non chiudo in faccia la porta a nessuno ...

“Io a un fr***…”. GF - la frase choc di Patrizia. La sexy Bonetti non si regge e a domanda risponde… male. Indignazione tra il pubblico : Non è una delle stagioni più seguite di sempre (almeno per adesso) eppure questo Grande Fratello Nip ci sta regalando sin dai primi istinti delle perle di trash praticamente imbattibili. L’ultima, ma solo in ordine di tempo è firmata dal premio Nobel per la pace Patrizia Bonetti, che, neanche a dirlo, ha attirato su di se una serie di una buona quantità di haters per quello che ha affermato all’interno della casa più spiata d’Italia. ...

Salvini : “Io mantengo i patti con i cittadini - non con i politici” : Matteo Salvini questa sera è stato a Monfalcone per un comizio al fianco di Massimiliano Fedriga, candidato alla Presidenza della Regione Friuli-Venezia Giulia e dato dai sondaggi ampiamente in vantaggio sugli avversari. Il leader della Lega ha parlato sia delle questioni locali, sia di quelle nazionali e ha detto:“Avete visto quante telecamere qui a Monfalcone oggi, come la settimana scorsa i giornalisti hanno scoperto l’esistenza del Molise, ...

Isabella Rossellini in controtendenza : “Io stuprata - ma non denuncio ora” : Isabella Rossellini in controtendenza: “Io stuprata, ma non denuncio ora” L’attrice ha raccontato a “Volture” di colui che abusò di lei in età adolescenziale Continua a leggere

“Io violentata a 15 anni”. Rivelazione choc dell’attrice. Il suo non è un nome qualsiasi nel panorama del cinema italiano e internazionale. La sua particolare scelta - però - ha scatenato molte polemiche… : “Non so cosa faccia ora. Potrebbe essere sposato, avere dei figli”. Non sa più nulla del suo stupratore, che la violentò quando lei aveva solo 15 anni. Da quel giorno sono trascorsi 50 anni. Ora a far tornare a galla questo tremendo episodio è una lunga intervista, ripresa da Repubblica. Mantiene il massimo riserbo su quella identità perché, come spiega al sito Vulture che l’ha intervistata, anche il suo aggressore era ...