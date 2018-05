“Io non ti conoscevo” | poesia di Pieter van der Meer de Walcheren

Genova - consigliere alla commemorazione di estrema destra : proteste in Comune. Sindaco : “Io antifascista? Non rispondo” : A due giorni dalle commemorazioni del 25 aprile a Genova, città decorate al valor militare per la lotta di Liberazione dall’occupazione nazifascista, il Comune di Genova ha autorizzato il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Antonino Gambino (FdI) a marciare insieme al movimento di estrema destra “Lealtà e Azione” per ricordare i “caduti della repubblica sociale”, lo stato fantoccio voluto dalla Germania nazista per governare parte ...

Giorgia Palmas : “Io - innamorata di Filippo Magnini. Con Vittorio Brumotti non siamo rimasti amici” : Giorgia Palmas racconta del suo amore per l’ex nuotatore Filippo Magnini e lo fa a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Giorgia ammette di essere “felice e molto innamorata”. E i due hanno ufficializzato la loro storia con una apparizione sul red carpet e alcune Stories pubblicate su Instagram. E quanto all’ex fidanzato, Vittorio Brumotti, Giorgia spiega: “La rottura è avvenuta quasi un anno fa. È stata una bella ...

Baye Dame - lite con Aida Nizar/ Barbara d’Urso annuncia “provvedimenti molto seri” : “Io non ci sto!” : Baye Dame squalificato dopo la forte lite con Aida Nizar al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:29:00 GMT)

Salvini : “Io non tradisco” : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “La coerenza prima di tutto. Gli italiani hanno votato un programma e una squadra e io non tradisco quel programma e quella squadra. Punto”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando il Palazzo dei gruppi parlamentari, alla domanda se si consumerà lo strappo con Silvio Berlusconi.“Voglio dare un governo agli italiani e farlo in fretta. Io non chiudo in faccia la porta a nessuno ...

“Io a un fr***…”. GF - la frase choc di Patrizia. La sexy Bonetti non si regge e a domanda risponde… male. Indignazione tra il pubblico : Non è una delle stagioni più seguite di sempre (almeno per adesso) eppure questo Grande Fratello Nip ci sta regalando sin dai primi istinti delle perle di trash praticamente imbattibili. L’ultima, ma solo in ordine di tempo è firmata dal premio Nobel per la pace Patrizia Bonetti, che, neanche a dirlo, ha attirato su di se una serie di una buona quantità di haters per quello che ha affermato all’interno della casa più spiata d’Italia. ...

Salvini : “Io mantengo i patti con i cittadini - non con i politici” : Matteo Salvini questa sera è stato a Monfalcone per un comizio al fianco di Massimiliano Fedriga, candidato alla Presidenza della Regione Friuli-Venezia Giulia e dato dai sondaggi ampiamente in vantaggio sugli avversari. Il leader della Lega ha parlato sia delle questioni locali, sia di quelle nazionali e ha detto:“Avete visto quante telecamere qui a Monfalcone oggi, come la settimana scorsa i giornalisti hanno scoperto l’esistenza del Molise, ...

Isabella Rossellini in controtendenza : “Io stuprata - ma non denuncio ora” : Isabella Rossellini in controtendenza: “Io stuprata, ma non denuncio ora” L’attrice ha raccontato a “Volture” di colui che abusò di lei in età adolescenziale Continua a leggere

“Io violentata a 15 anni”. Rivelazione choc dell’attrice. Il suo non è un nome qualsiasi nel panorama del cinema italiano e internazionale. La sua particolare scelta - però - ha scatenato molte polemiche… : “Non so cosa faccia ora. Potrebbe essere sposato, avere dei figli”. Non sa più nulla del suo stupratore, che la violentò quando lei aveva solo 15 anni. Da quel giorno sono trascorsi 50 anni. Ora a far tornare a galla questo tremendo episodio è una lunga intervista, ripresa da Repubblica. Mantiene il massimo riserbo su quella identità perché, come spiega al sito Vulture che l’ha intervistata, anche il suo aggressore era ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Governo : Salvini “Io non chiudo il forno”. M5s “salta accordo Di Maio-Lega” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Salvini a Di Maio, "io non chiudo il forno, ma basta stallo". Il piano di Berlusconi e la replica negativa del M5s (20 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:00:00 GMT)

Greta Menchi - “Ricattata dal mio ex”/ Video denuncia della youtuber : “Io non ho paura - pubblica ciò che vuoi” : Greta Menchi, “Sono stata ricattata dal mio ex”. Video denuncia della youtuber: “Io non ho paura, pubblica ciò che vuoi”. La webstar italiana confessa cosa le è accaduto negli ultimi mesi(pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:19:00 GMT)

Elisabetta Villaggio - la figlia di Paolo/ “Io Fantozzi lo odiavo : non mi faceva ridere…” : Elisabetta Villaggio, la figlia di Paolo, a quasi un anno dalla scomparsa la bellissima intervista di Libero Quotidiano: “Fantozzi? Non mi faceva ridere sempre…”.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:19:00 GMT)

Amici 17 - Alessandra Celentano si difende : “Io non sbaglio mai” : Alessandra Celentano di Amici 17 sbotta: “Ci sono troppi buonisti” Sabato scorso è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. E in questa occasione a far molto parlare è stata senza ombra di dubbio la maestra di danza Alessandra Celentano, rea di aver dato giudizi fin troppo severi sui ragazzi. Ma non è finita qua perchè la giurata Heather Parisi l’ha attaccata durante e dopo la puntata anche perchè si è permessa ...

Salute : torna “Io non sclero” con App e spazio online per le storie dei pazienti : Riparte e si rinnova ‘Io non sclero‘, il progetto di informazione e sensibilizzazione sulla sclerosi multipla (Sm) sviluppato da Biogen e dall’Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere (Onda), in collaborazione con l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin). Tra le novità dell’iniziativa, giunta quest’anno alla quinta ...

Senato - Casellati : “Io orgogliosamente berlusconiana. L’ex Cavaliere non ha mai fatto la guerra all’intera magistratura” : “Io il braccio armato del berlusconismo contro i giudici? Non potevo esserlo, perché Berlusconi non ha mai fatto la guerra all’intera magistratura“. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati fa il suo esordio, da presidente del Senato, a Porta a porta. E lei, definita la “marescialla” del leader di Forza Italia, non solo ribadisce di essere “orgogliosamente berlusconiana”, ma va oltre e dice: ...