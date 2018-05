Inter | De Vrij è ufficiale Rafinha e Cancelo restano incognite

Inter - arriva De Vrij : contratto depositato. 4 - 2 milioni a stagione : Inter, arriva DE Vrij- L’Inter ha messo ufficialmente le mani su Stefan De Vrij. L’attuale difensore della Lazio lascerà la capitale al termine della stagione. Come riportato dai colleghi di “La Gazzetta dello Sport“, la società nerazzurra avrebbe già depositato il nuovo contratto del giocatore. LE CIFRE De Vrij, stando alle prime indiscrezioni, percepirà uno […] L'articolo Inter, arriva De Vrij: contratto ...

Materazzi carica l'Inter : 'La Juve non deve vincere a San Siro - Champions nel nostro DNA. De Vrij? Fenomeno' : Le sue parole mi hanno fatto pena o tenerezza perché tutto il mondo ha visto quello cosa è accaduto. Se dopo 20 anni è convinto che doveva ammonire Ronaldo per simulazione, davvero non so se ...

Inter - Ausilio : 'De Vrij e Asamoah? Stiamo lavorando - vogliamo farci trovare pronti' : Una rincorsa Champions che continua, il ko della Roma che aiuta e una trasferta a Torino da vincere per prendersi il terzo posto in classifica. L'Inter affronta i granata di Mazzarri con l'obiettivo ...

Inter - una difesa da record. Cancelo da riscattare. E con De Vrij e Asamoah... : Nemmeno Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel e Chivu, protetti da Zanetti e Cambiasso, avevano fatto tanto. Cinque gare consecutive di A senza incassare gol: non succedeva, all'Inter, dall'agosto 2005. ...

Lazio - Tare : 'De Vrij all'Inter? Buone possibilità. Ecco quanto vale Milinkovic' : SUL PREMIO - ' Mi fa piacere questo riconoscimento dal mondo del calcio, lavorare in Italia non è facile. Soprattutto in un contesto difficile come quello di Roma , ma ti dà la consapevolezza che sei ...

Inter - De Vrij ha detto sì. Superati Barcellona e Manchester City : Inter ha di fatto formalizzato l'ingaggio di Stefan De Vrij. Una lunga rincorsa iniziata un anno fa, impostata a più riprese dal direttore sportivo Piero Ausilio e rifinita nelle ultime ore dal ...

Inter - blitz di Sabatini a Milano : c'è il sì finale di de Vrij - piace un baby portiere : Un blitz inatteso in un periodo apparentemente calmo per il mercato italiano e in cui direttori sportivi e osservatori sono sparpagliati in tutto il mondo al seguito di nazionali e amichevoli. Il responsabile dell'area tecnica di Suning , Walter Sabatini è invece arrivato a Milano nella giornata di mercoledì per sbloccare definitivamente una delle ...