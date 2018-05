Installare Android 8 1 Oreo su Nexus 4 con LineageOS 15 1

Come disInstallare app Android : Con così tante applicazioni disponibili gratuitamente sul Play Store, è facile scaricarne a decine e dimenticarsi poi di eliminarle. disinstallare le app Android a volte, è reso più difficile proprio dalla struttura del sistema operativo. È facile perdere di vista alcuni programmi nell’app drawer. Non avendolo sempre sotto gli occhi, la possibilità che ci “dimentichiamo” di avere app installate è abbastanza alta. Un altro ...

Come Installare Android Studio e avviare il primo progetto : Ecco una bella guida su Come installare Android Studio e iniziare a creare la vostra applicazione creando il primo progetto. Guida passo passo per installare e configurare Android Studio per creare il primo progetto Come creare un progetto su Android Studio per creare app Android Sviluppare applicazioni per smartphone e tablet è il futuro, chi […]

Come Installare Android 8 Oreo su Galaxy S7 ed S7 Edge [Download] : Guida su Come installare il firmware originale in Italiano di Android 8 Oreo su Galaxy S7 ed S7 Edge. Download e guida per flashare l’ultimo firmware ufficiale Italiano per S7 Download Firmware Italiano e guida per installare Android 8 Oreo su Galaxy S7/S7 Edge Se siete possessori di un Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge da […]

Come Installare la rotazione intelligente schermo di Android P : Dove e Come installare apk rotazione intelligente schermo di Android P su smartphone e telefono Android. La nuova funzione di Android P da portare su tutti i telefoni Android.

Installare lo strumento screenshot di Android P su tutti gli Android : Contrariamente al suo solito, Google ha rilasciato in sordina la prima delle cinque Developer Preview di Android P. Si tratta di una versione beta indirizzata principalmente agli sviluppatori che, tra le tante novità introdotte, introduce il notch nativamente supportato dal sistema operativo e ad altre piccole migliorie. Tra le novità introdotte user friendly oltre alla grafica arrotondata e ai nuovi toggle che scorrono verso il basso nella ...

Con Google Play Instant si gioca su Android senza Installare nulla : (Foto: Google) Era l’anno scorso quando nel Play Store di Google iniziavano a farsi strada le prime Instant app, app speciali che per essere eseguite non avevano bisogno di essere installate e che, nei piani della casa di Mountain View, avrebbero rivoluzionato il modo di intendere il software su smartphone. Quel progetto è ancora attivo, ma da poche ore ha iniziato a coinvolgere anche un’altra, fondamentale categoria di app: i ...

Installare iOS Su Android E’ Possibile? Ecco Cosa Devi Sapere : Come Installare iOS di Apple su smartphone Android? Installare iOS su smartphone Android è Possibile? Come si fa? Ecco le risposte a tutte le tue domande Installare iOS Su Android 2018 Girando su internet e leggendo vari post su forum e blog, ho notato che tantissime persone si chiedono se e come sia possibile Installare iOS […]

Le 5 app su Android da disInstallare immediatamente perché pericolose Video : Oggi torniamo a parlare dei pericoli legati all'uso improprio che viene fatto di #Smartphone e tablet. Nello specifico andiamo ad analizzare cinque tipi di applicazioni che nel 90% dei dispositivi sono installate, ma sono molto pericolose per la privacy degli utenti, ma anche per salvaguardare la vita utile del proprio telefono o tablet. Generalmente, soprattutto chi non ha una certa dimestichezza con la tecnologia, spesso può installare sulla ...

Installare Launcher Android P su qualsiasi dispositivo con almeno Android 8 Oreo : Già estratto il Launcher di Android 9.0 P che può essere installato su qualsiasi dispositivo con almeno Android 8 Oreo. Ecco come installarlo e su quali dispositivi funziona Download APK Launcher Android P da Installare su altri smartphone Android Tante sono le novità della nuova versione di Android P tra cui troviamo un Launcher leggermente rinnovato e che […]

Installare Android 8 Oreo su Nexus 4 con LineageOS : Android 8 Oreo arriva anche su Nexus 4 grazie a LineageOS 15.1. Download e guida installazione Come Installare Android 8 Oreo sul Nexus 4 con LineageOS 15.1 L’ultima versione di Android, la 8 Oreo, sbarca non ufficialmente sul vecchio Nexus 4, tanto amato dalla community. Infatti grazie allo sviluppo incessante di LineageOS che ta proseguendo […]

Samsung Galaxy S9 Scarica e Installare Temi per telefono Android : I migliori Temi per telefono Android Samsung Galaxy S9. Come si Scaricano i Temi sul cellulare Android Galaxy S9 per cambiare aspetto del telefono Guida e istruzioni. Oggi vi spiegheremo come Scaricare tema Samsung Galaxy S9, installare Temi Samsung Galaxy S9, Scaricare e installare Temi Samsung Galaxy S9.