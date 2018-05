Instagram non sta funzionando per molti utenti

Instagram Down - Non Funziona - Non Invia Messaggi – 10 Maggio 2018 : #InstagramDown: Instagram attualmente Down, non va, è offline in Italia. Impossibile Inviare e ricevere Messaggi Instagram 10 Maggio 2018: cosa è successo? Instagram Down Non Funziona Instagram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Instagram, applicazione offline in diverse aree del mondo Una delle app di social network più popolari e usate […]

Gué Pequeno contro tutti : «Fedez e J-Ax? Non sono cool. Ghali e Sfera? Pupazzi per Instagram» : Qualcuno, leggendo della sua partecipazione a La Finale di Fedez e J-Ax a San Siro, il dubbio se l’era posto, che tutte le rivalità e i battibecchi sui social fossero davvero morti e sepolti? «Mi hanno invitato al loro concerto e ci sarò. Anche se il giudizio sulla loro musica non cambia: non è cool». Lo racconta Gué Pequeno al Corriere della sera spiegando come, ciononostante, i rapporti con i colleghi siano buoni. «Con Ax non ho mai ...

Bianca Atzei - grave lutto : è morta la nonna/ Commozione su Instagram : "È volata in cielo - ci sarò sempre papà" : Bianca Atzei, grave lutto: emozionante commento social e il pensiero al padre dopo la morte dell'amata nonna Esterina, volata in cielo. Le parole della cantante.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:10:00 GMT)

Instagram - tutte le novità : videochiamate - ma non solo : Dall’F8 in corso a San Jose, California, stanno arrivando un sacco di novità, piccole e grandi, per tutte le piattaforme dell’universo Facebook: dal social network alla sua chat Messenger passando per WhatsApp, la realtà virtuale di Oculus e infine Instagram, la più amata e dinamica fra le applicazioni di casa Zuckerberg. Come si vociferava da tempo, il programma di videofotocondivisione lanciato da Kevin Systrom ha introdotto una serie di ...

Luigi Favoloso e Patrizia sempre più vicini - Nina Moric lo lascia su Instagram ma difende la concorrente : «Lei non c'entra» : L'attrazione tra Luigi Favoloso e Patrizia diventa sempre più forte all'interno della casa del Grande Fratello. Il fidanzato di Nina Moric, con cui la modella ha una relazione da 4...

“Brava!”. Ed è boom di like per Giulia De Lellis. Dopo la rottura con Andrea Damante - il nuovo post su Instagram fa ‘il botto’. Non si contano i commenti dei fan : Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto ...

Olivier Rousteing : «Sono timido. Ma da Instagram non si direbbe - vero?» : Un indirizzo di prestigio assoluto – Via Montenapoleone 27 D, ovviamente a Milano – per il primissimo flagshipstore italiano di Balmain. Che è anche la prima boutique al mondo il cui concept è stato ideato personalmente dal direttore creativo della griffe, l’affascinante 32enne Olivier Rousteing. Una boutique che non è esattamente come te la aspetteresti: certo, nella ricchezza dei marmi, dei cristalli e dei legni pregiati si ...

Instagram per Windows 10 non è stato abbandonato : rilasciato un nuovo update : Dopo secoli e secoli finalmente l’applicazione ufficiale di Instagram torna ad aggiornarsi sul Microsoft Store tranquillizzando tutti quegli utenti che temevano un suo abbandono. La nuova versione è numerata 30.1569.12133.0 ed è disponibile al download solo ed esclusivamente per Windows 10, escludendo quindi gli smartphone, con rollout a scaglioni. Il nuovo aggiornamento non è stato accompagnato, come di consuetudine, da nessun changelog ...

Moda uomo made in Instagram - tutti i profili fashion da non perdere : Tutto il suo mondo, compresa la sua arte, è influenzato da tradizioni antiche che simboleggiano, come afferma il NY Times Style Magazine, 'un ritorno alla semplicità per l'uomo moderno'. Chiodo di ...

Non Ho La Funzione Ritratto Su Instagram : Cosa Fare? : Non riesci a fare i Ritratti su Instagram? Il Ritratto su Instagram non appare? “Non ho Ritratto su Instagram”: vediamo come risolvere il problema e come ottenere la nuova Funzione per lo sfondo sfocato (bokeh) Non riesco a fare i Ritratti su Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi […]

Scoprire chi non mi segue più su Instagram : Come Scoprire chi non ci segue più su Instagram non è affatto difficile ed è utile per capire chi realmente è interessato a ricambiare il “follow”. Attraverso gli hashtag Instagram, oppure tramite alcune foto, vi è capitato di chiedere di essere seguiti, oppure vi hanno taggato per chiedervi un “follow for follow”: i vostri seguaci sono aumentati ma improvvisamente, dopo qualche giorno, diminuiscono pian piano. Questo ...

“WhatsApp non funziona per un giorno in questa settimana”. Aiuto! 24 ore senza l’app di messaggistica. Lo stesso per Instagram. Ecco la data dello stop : Giorni difficili per i social. E a pagarne lo scotto sono gli utenti. È notizia di qualche giorno fa infatti che la commissaria europea alla Giustizia Vera Jourova “ha inviato una lettera a Facebook la settimana scorsa, chiedendo maggiori chiarimenti entro due settimane. Posso infatti confermare che ieri sera abbiamo ricevuto una risposta alla lettera: Facebook ci ha confermato che i dati appartenenti fino a 2,7 mln di persone ...

Un italiano su tre non distingue la pubblicità su Facebook e Instagram : (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Dopo la prima edizione dell’anno scorso, anche nel 2018 torna la ricerca della società di analisi Blogmeter che indaga i comportamenti degli italiani su social network e piattaforme di messaggistica istantanea. Come l’anno scorso, lo studio Italiani e Social Media ha preso come riferimento un campione di 1500 persone residenti nel nostro paese tra i 15 e i 64 anni — ...