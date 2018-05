Innovazione | ENEA | un percorso nazionale per lo sviluppo della Smart City

meteoweb.eu

: RT @EEN_Italia: #webinar #SMEInstrument #ENEA #SPIN #innovazione #EENis10 10 maggio 2018 11.30 / 12.30 Registrati - VenetoInnovazio : RT @EEN_Italia: #webinar #SMEInstrument #ENEA #SPIN #innovazione #EENis10 10 maggio 2018 11.30 / 12.30 Registrati - SmartNationIT : #SmartCity, da @ENEAOfficial un percorso dedicato all'#innovazione dei #Comuni attraverso lo sviluppo di soluzioni… - novambiente : Innovazione #DigitalTransformation @ENEAOfficial un percorso nazionale per lo sviluppo della Smart City — it… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Si chiama “Convergenzaand Community” ed è l’iniziativa promossa dadelineare il passaggio dalla discussione teorica sullaalla sua applicazione pratica nei comuni, attraverso lodi prodotti “su misura” per facilitarne la realizzazione, abbattere i costi e semplificare l’accesso alle informazioni. Il progetto, che coinvolge tra gli altri Presidenza del Consiglio, Consip, Confindustriae Agenzia per l’Italia Digitale, ha come obiettivo quello di promuovere una riorganizzazione in chiave digitale dei processi di gestione dei contesti urbani e territoriali, partendo da una convergenza concettuale, metodologica e tecnologica. “Nellodi queste nuove realtà cittadine è fondamentale condividere un linguaggio comune per individuare, gestire, elaborare e valutare quei dati strategici alla gestione delle infrastrutture fornitrici dei ...