Infortunio Luis Alberto | ecco i tempi di recupero

Infortunio Luis Alberto e Immobile - doppia tegola Lazio : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Luis Alberto e Immobile – La Lazio non è andata oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi in piena lotta per la qualificazione in Champions League, a tenere banco sono anche le condizioni di Luis Alberto e Ciro Immobile. Il Dott. Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Luis Alberto, durante un allungo, ha avvertito un fastidio a livello ...

