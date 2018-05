Infezioni alle vie urinarie | il succo di mirtillo rosso è inutile | lo rivela uno studio

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Non serve bere litri didiper curare un‘infezione urinaria. A mettere in dubbio un rimedio naturale molto utilizzato è la nuova bozza di linee guida del Nice, il National Institute for Health and Care Eccellence britannico, come riferisce la ‘Bbc online’. Sebbene alcuni studi abbiano affermato che l’‘elisir di bacche’ potrebbe essere d’aiuto in questi casi, secondo il Nice, non ci sono abbastanza evidenze scientifiche per raccomandarlo. Piuttosto, i pazienti dovrebbero bere molta acqua o liquidi e assumere antidolorifici. E’ utile anche parlarne con il proprio medico che potrebbe prescrivere antibiotici, ma questi farmaci non sempre sono necessari, ammoniscono gli esperti. Ledel tratto urinario sono causate da batteri. A volte l’organismo può combattere una lieve infezione da solo, senza farmaci, ma ...