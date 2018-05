Infarto dopo la partita | viene salvato da una studentessa

"Dopo 14 anni ho scoperto il tradimento da una paparazzata. Ho pianto. A momenti mi veniva un Infarto" : Vedere le immagini della sua compagna Loredana De Nardis abbracciata a un altro, è stato un colpo. Massimo Boldi racconta la sua reazione alla paparazzata di Dagospia, che venerdì ha pubblicato un immagine lei si accompagnava con un altro uomo. Al Corriere della Sera racconta come è andata e come l'ha conosciuta dopo la morte della moglie.Però non si baciavano: non ha pensato che ci fosse un'altra spiegazione? ...

Macerata - Infarto dopo mix di farmaci : morto prof condannato per violenza sessuale : Francesco Parillo, docente di Anatomia alla facoltà di Veterinaria di Camerino, è stato trovato senza vita nella sua casa a Esanatoglia. Avrebbe assunto un mix letale di farmaci. Solo due giorni fa, il 23 aprile, era stato condannato a 3 anni di reclusione per violenza sessuale su sei studenti.Continua a leggere

Morto Francesco Parillo - il prof condannato per gli abusi agli studenti : Infarto dopo mix di farmaci : Due giorni fa era stato condannato a tre anni di reclusione per violenza sessuale su sei dei suoi studenti, che lo accusvano di 'carezze hard': la notte scorsa è Morto il professor Francesco Parillo , ...

Claudio Amendola - come sta dopo l'Infarto?/ L'attore cambia vita e fa un nuovo tatuaggio : Claudio Amendola: “Ho avuto un infarto. Respiravo a fatica, ma ho capito il reale valore della vita”. L'attore romano confessa a Verissimo come è cambiata la sua vita.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:12:00 GMT)

CLAUDIO AMENDOLA - COME STA DOPO L'Infarto?/ Francesca Neri accanto a lui : "Una secchiata d'acqua gelata" : CLAUDIO AMENDOLA: “Ho avuto un infarto. Respiravo a fatica, ma ho capito il reale valore della vita”. Le ultime notizie sull'attore romano, che si è confessato a Verissimo(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:05:00 GMT)

Claudio Amendola - come sta dopo l'Infarto?/ Francesca Neri sempre accanto : “In ospedale mi ha fatto ridere” : Claudio Amendola: “Ho avuto un infarto. Respiravo a fatica, ma ho capito il reale valore della vita”. Le ultime notizie sull'attore romano, che si è confessato a Verissimo(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:39:00 GMT)

Addio a Mauro Pianta - noto giornalista torinese : stroncato da Infarto dopo la gastroscopia : Lutto nel giornalismo: questa mattina è morto il 47enne Mauro Pianta, stroncato da un arresto cardiaco al termine di una gastroscopia con radiofrequenza all’ospedale Le Molinette di Torino.Continua a leggere

“Lato b da Infarto”. Cristiano Ronaldo - poco dopo la performance stellare contro la Juventus - ecco spuntare una foto hot. Un ‘regalo’ molto apprezzato da tifosi e fan : Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buon Cristiano Ronaldo ne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d’altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d’Oro. La prestazione del portoghese contro la Juventus di Allegri è stata di ...

Calcio - Ray Wilkins è grave : in coma dopo un Infarto : Calcio, Ray Wilkins è grave: in coma dopo un infarto Ray Wilkins sta lottando tra la vita e la morte. L’ex centrocampista del Milan si trova in coma al St George’s Hospital di Tooting, nel sud di Londra, dopo essere stato colpito da un infarto che l’avrebbe fatto cadere battendo la testa. La moglie Jackie […]

Stroncato da Infarto dopo lo spinning : Antonio è morto a 46 anni : Antonio Focolando , 46 anni, a causa di un infarto , si è accasciato nella sala e poco dopo è morto , malgrado i tentativi di rianimarlo: aveva appena terminato la lezione di spinning e stava mettendo ...

Al Bano - la decisione dopo l'Infarto e quell'avvertimento : "Se vuoi fare la fine di Pino Daniele..." : Una vita dedicata alla musica, e dire addio al palcoscenico è dura per Al Bano Carrisi, che ha fatto sapere di voler smettere con i concerti con...

Colpita da Infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, ...

La vitamina D può aiutare a prevenire l’insufficienza cardiaca dopo un Infarto : Una nuova ricerca condotta dal Westmead Institute for Medical Research ha dimostrato come la vitamina D possa aiutare a proteggere il tessuto cardiaco e prevenire l’insufficienza cardiaca dopo un infarto, offrendo la possibilità di un supplemento a basso costo alle cure esistenti per la patologia. Il team di ricercatori ha scoperto che la vitamina D impedisce l’eccessiva cicatrizzazione e l’ispessimento del tessuto cardiaco in seguito ad un ...