Industria | produzione +1 | 2% a marzo

In Italia torna a crescere la produzione Industria le. Bene i consumi : Trainano l'economia - in questo confronto - i settori dell'energia elettrica e del gas , +11,9%, , della farmaceutica , +4,6%, , delle industrie tessili , +4,2%, . Diminuzioni si registrano invece ...

Crescita - nel primo trimestre produzione Industria le ferma. Quella di auto cala del 2 - 5% : il dato peggiore da 5 anni : Dall’Istat arrivano nuovi dati sul rallentamento dell’economia italiana. Nel primo trimestre 2018 la produzione industriale è rimasta ferma rispetto ai tre mesi precedenti e Quella di auto , che da anni traina l’industria italiana, ha segnato un -2,5%, il dato peggiore da cinque anni . Per trovare una flessione più ampia bisogna tornare al secondo trimestre del 2013, quando era stata del 4,8%. Su base annua la produzione di ...

Industria - produzione torna a crescere : 11.00 torna a crescere la produzione Industria le, che ha fatto registrare a marzo un +1,2% su base mensile, un rialzo che segue due cali consecutivi. Lo comunica l'Istat. Variazione nulla nella media del primno trimestre rispetto a quello precedente. Su base annua, la produzione dell' Industria segna un +3,6% nei dati corretti per i giorni lavorativi, e un 1,1% nei dati grezzi. La crescita è trainata dai settori energia energia elettrica e gas ...

Francia - scende a marzo la produzione Industria le : Teleborsa, - Calo inaspettato per la produzione industriale francese. Nel mese di marzo , l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una discesa dello 0,4% rispetto al +1,1% di febbraio, dato rivisto da una lettura preliminare di +1,2%. Il dato, comunicato dall'Ufficio di statistica nazionale , INSEE, , ...

Spagna - accelera la produzione Industriale a marzo : Teleborsa, - Mese di marzo in forte crescita per la produzione industriale in Spagna a febbraio. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale della Spagna , INE, , si registra su anno un aumento della ...