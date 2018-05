Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi (3) : (AdnKronos) – L’andamento dell’Industria di Lodi. Nel primo trimestre 2018 l’Industria manifatturiera Lodigiana registra per la produzione una variazione tendenziale positiva (+4,8% su base annua) ed una crescita del +2% rispetto al quarto trimestre 2017. Segno positivo per gli ordini che in un anno crescono del +7,4%, trainati dal +9% degli ordini interni. Leggera flessione per il fatturato, che rallenta sia su base ...

Industria : primo trimestre 2018 in crescita per Milano - MonzaBrianza e Lodi (2) : (AdnKronos) – L’andamento dell’Industria di Monza e Brianza. Nel primo trimestre del 2018 la produzione Industriale manifatturiera registra una variazione tendenziale del +3% (contro il dato medio regionale del +3,6%) ed una variazione congiunturale del -0,1%. Cresce il fatturato su base annua (+5,9%), trainato da un buon andamento, soprattutto, del fatturato estero (+7,7% contro una media lombarda che si ferma al +5,3%), ma ...

Crescita - nel primo trimestre produzione Industriale ferma. Quella di auto cala del 2 - 5% : il dato peggiore da 5 anni : Dall’Istat arrivano nuovi dati sul rallentamento dell’economia italiana. Nel primo trimestre 2018 la produzione industriale è rimasta ferma rispetto ai tre mesi precedenti e Quella di auto, che da anni traina l’industria italiana, ha segnato un -2,5%, il dato peggiore da cinque anni. Per trovare una flessione più ampia bisogna tornare al secondo trimestre del 2013, quando era stata del 4,8%. Su base annua la produzione di ...

Whirlpool Emea ospita il primo Lean Lab 4.0 di Ctq–ConfIndustria Toscana Sud : E’ stato inaugurato oggi il Lean Lab 4.0 di CTQ-Confindustria Toscana Sud realizzato all’interno dello stabilimento senese di Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente, Africa). Si tratta del primo laboratorio di addestramento alle tecniche Lean e alle tecnologie 4.0 realizzato in Toscana all’interno di uno stabilimento manifatturiero. La struttura è stata concepita come una vera e propria “mini-fabbrica” all’interno della quale sarà implementata ...

CNH Industrial - nel primo trimestre balzo dell'utile netto : Teleborsa, - Dopo i conti da record di FCA, annunciati ieri 26 aprile anche CNH Industrial archivia un primo trimestre con conti in salita. Nel periodo il gruppo ha riportato un utile netto di 202 ...

Industria : Ucimu - ordini macchine utensili -4 - 3% nel primo trimestre : Milano, 24 apr. (AdnKronos) – Nel primo trimestre dell’anno calano gli ordini di macchine utensili. L’indice Ucimu ha registrato una flessione del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il valore assoluto, si spiega però da Ucimu, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione, resta “molto alto”: 179,6, fatta 100 la base del 2010. L’indice degli ...

PIL italiano - ConfIndustria mette in guardia : "In frenata nel primo trimestre" : Possibile frenata del PIL italiano nel primo trimestre anche se il trend resta positivo. A zavorrare l'economia tricolore, la produzione industriale in calo e ancora la flessione dell'export e il

Pil : ConfIndustria - Italia rallenta in primo trimestre : Gli economisti di Confindustria vedono una "Italia sotto le attese a inizio 2018". "Crescono i rischi per l'economia mondiale e l'Italia rallenta nel 1° trimestre" è la sintesi della "congiuntura flash" del centro studi di via dell'Astronomia. Dopo la produzione industriale che "ha sorpreso al ribasso a ...

Pil - ConfIndustria : possibile frenata del Pil nel primo trimestre : Roma, 18 apr. , askanews, In Italia possibile frenata del Pil nel primo trimestre ma il trend resta positivo. A pesare sono il ribasso della produzione industriale, la flessione dell'export e il ...

ConfIndustria stima PIL oltre 0 - 3% nel primo trimestre : Il PIL dell'Italia dovrebbe crescere poco più dello 0,3% nel primo trimestre del 2018 . La stima è contenuta nella congiuntura flash di Confindustria , secondo la quale l'Italia ha iniziato il nuovo ...

