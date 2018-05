Incontro Trump-Kim il prossimo 12 giugno a Singapore

Trump-Kim - l'Incontro storico si terrà il 12 giugno a Singapore : Il prossimo 12 giugno a Singapore si terrà lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong Un: l'annuncio arriva direttamente da un tweet del presidente degli Stati Uniti: “Entrambi proveremo a...

Trump : “L’Incontro con Kim Jong-un a Singapore il 12 giugno” : Trump: “L’incontro con Kim Jong-un a Singapore il 12 giugno” Trump: “L’incontro con Kim Jong-un a Singapore il 12 giugno” Continua a leggere L'articolo Trump: “L’incontro con Kim Jong-un a Singapore il 12 giugno” proviene da NewsGo.

Stati Uniti : il 12 giugno l'Incontro tra Trump e Kim Jong Un : L'atteso incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un si terrà il prossimo 12 giugno a Singapore. Lo ha annunciato il n.1 della Casa Bianca tramite il suo ...

Un po' gendarme - un po' paladino della pace. Trump annuncia l'Incontro con Kim e la cattura di 5 super ricercati Isis : Lo storico vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il prossimo 12 giugno. Lo rivela su Twitter il presidente americano, assicurando che "entrambi cercheremo di renderlo un momento davvero speciale per la pace nel mondo". Sempre su Twitter, il presidente Usa esulta per la cattura dei "cinque leader più ricercati dell'Isis".The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore ...

L'Incontro tra Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno : "Lavoro per la pace" : Lo ha reso noto ilpresidente Usa su Twitter. Trump ha poi scritto che "cercheremoentrambi di renderlo un momento molto speciale per la pace nelmondo!".

Ufficiale : Incontro Trump Kim a Singapore il 12 giugno : E’ Ufficiale anche la data dello storico vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un. Il summit si svolgerà a Singapore

Cnn - Incontro Trump-Kim sarà a Singapore : 00.15 E' Singapore la location prescelta per lo storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Lo sostiene la Cnn, citando fonti dell'amministrazione Usa che si starebbero organizzando per il summit sull'isola città-stato a sud della Malesia "all'inizio di giugno".

La Nord Corea libera tre prigionieri americani in vista dell’Incontro Trump-Kim Jong-un : I tre prigionieri americani in Corea del Nord stanno tornando a casa. Lo annuncia Donald Trump su Twitter. «Sono lieto di informare che il segretario di Stato Mike Pompeo sta rientrando dalla Corea del Nord con tre persone che tutti vogliono rivedere. Sembrano in buona salute», twitta Trump....

Incontro Trump-Kim non al confine Coree : 19.43 Lo storico Incontro tra il presidente degli Stati Uniti,Trump,e il leader nordcoreano Kim Jong-Un non sarà al confine tra le due Coree nella zona smilitarizzata. Lo afferma lo stesso Trump,che a giorni annuncerà la data e il luogo del vertice. L'Incontro potrebbe durare "più di un giorno" ha sottolineato il segretario di Stato americano Pompeo,"nel caso che ci fossero più questioni da discutere. C'è quindi c'è la possibilità che venga ...

Trump - l'Incontro con Kim non sarà al confine Coree : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Segretario di Stato USA in Corea del Nord per definire dettagli Incontro Trump-Kim - : Lo riferisce l'agenzia sudCoreana Yonhap, citando fonti nell'amministrazione del presidente della Corea del Sud. Inoltre Pompeo potrebbe tornare dalla trasferta in Corea del Nord con tre cittadini ...

Usa : Trump parla con premier May - colloquio su Iran e Incontro Kim : Usa: Trump parla con premier May, colloquio su Iran e incontro Kim Usa: Trump parla con premier May, colloquio su Iran e incontro Kim Continua a leggere

Usa - 22/5 Incontro Trump-Moon Jae-in : 9.05 Il presidente americano Donald Trump riceverà il presidente sudcoreano Moon Jae-in a Washington il prossimo 22, ha reso noto la Casa Bianca. I due leader continueranno a parlare degli sviluppi nella Penisola coreana in seguito al vertice intercoreano del mese scorso, oltre che del prossimo incontro fra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, che secondo alcuni media dovrebbe tenersi a giugno a Singapore.

In Corea l’Incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump : Moon Jae-in ha convinto il leader nord Coreano Kim Jong-un che il luogo migliore per l’incontro con Donald Trump è la