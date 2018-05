Inaugura il primo Festival del Mare dell' Università | tanti eventi dal 10 al 12 maggio

Save : Inaugurato primo volo Venezia-Chicago con American Airlines : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – E’ stato inaugurato oggi il primo volo diretto dall’aeroporto di Venezia Marco Polo a Chicago. “Si tratta di un importante traguardo per American Airlines nel mercato Italiano”, dice Angelo Camilletti, Manager Sales Southeast Europe di American Airlines. “Aumentare la nostra presenza in un hub strategico come l’Aeroporto di Venezia – spiega – rafforzerà ed ...

Egitto sempre più vicino : Inaugurato il primo volo diretto da Orio foto : ... ma siccome nell'ultimo anno abbiamo notato come la nazione sia in una fase di stabilità politica, abbiamo scelto di investire e creare questa tratta, tenendo in considerazione anche la crescita del ...

Il primo Mi Store italiano dovrebbe essere Inaugurato il 26 maggio a Milano : Secondo fonti molto vicine al produttore cinese, Xiaomi dovrebbe inaugurare il primo Mi Store italiano il 26 maggio a Milano, pochi giorni dopo l'apertura del primo Store francese. L'articolo Il primo Mi Store italiano dovrebbe essere inaugurato il 26 maggio a Milano proviene da TuttoAndroid.

Pievaiola : Inaugurata la nuova rotatoria di Strozzacapponi. Chianella "primo passo verso la sistemazione dell'intero tratto stradale fino a ... : UMWEB, Perugia "La rotatoria che inauguriamo questa mattina è parte integrante di un percorso molto più vasto ed importante che riguarda l'intera Strada Pievaiola e dà attuazione concreta al ...

Napoli : tutto pronto per l’Inaugurazione del primo Book and Bed d’Italia : Seguendo la tendenza giapponese di Tokyo, sull’esempio della libreria-hotel aperta nel 2016, la Mondadori aprirà a Napoli, sul Vomero, in Via Luca Giordano 158, il primo Book and Bed d’Italia. Ess o sarà collocato al terzo piano di Mooks, la libreria che la stessa Mondadori ha inaugurato il 16 marzo 2018, nei locali una volta occupati dalla pasticceria Bellavia.Parlaimo di un luogo unico nel nostro Paese, in cui consultare centinaia di titoli e ...

Il Cina hanno Inaugurato il primo distributore automatico di auto : (Foto: TechCrunch) L’accordo tra Alibaba e Ford per la vendita di auto online era arrivato alla fine del 2017. E, insieme a quello, l’annuncio della realizzazione di un distributore automatico di auto (non il primo per Alibaba) in Cina. Ora il progetto è diventato realtà. Il Super Test-Drive Center, così si chiama, è stato aperto a Guangzhou. È completamente automatico e funziona attraverso l’app Tmall. Lo scopo è permettere ai clienti di ...

Vueling : Inaugura primo volo Alghero- Barcellona : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Vueling ha operato oggi per la prima volta in assoluto il volo di collegamento tra Alghero e la capitale Catalana, dando così il via alla stagione estiva 2018. Il volo sarà operato con 2 frequenze settimanali e metterà a disposizione dei passeggeri in partenza dalla città sarda più di 20.000 posti disponibili. ‘Oggi per Vueling è stata una giornata importante”, ha dichiarato Alexander ...

Vueling : Inaugura primo volo Alghero- Barcellona (2) : (AdnKronos) – Grazie ai collegamenti con l’hub di Barcellona i passeggeri in partenza dalla Sardegna potranno sfruttare l’esclusivo servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare direttamente i bagagli all’arrivo. Con questo servizio, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno comodamente raggiungere più di 130 destinazioni ...

Australia-Inghilterra - Inaugurato il primo volo diretto : viaggio di 17 ore e 20 minuti : 14.500 sono i chilometri che dividono Perth, la capitale dello Stato del Western Australia, e Londra. Da oggi chilometri potranno essere percorsi, senza scali, in 17 ore e 20 minuti, grazie all’inaugurazione del primo volo diretto. Al decollo il Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia australiana Qantas aveva a bordo 200 passeggeri e 16 componenti dell’equipaggio. Il costo dei biglietti andata e ritorno in economy è stato in media di ...

Arriva Jollibee - primo fast food filippino : un chilometro di coda per l'Inaugurazione : Oggi la multinazionale gestisce 3.253 fast food in tutto il mondo, di cui 1.145 con l'insegna Jollibee. Il gruppo, che conta ristoranti anche negli Stati Uniti, in Canada, Vietnam, Brunei, Hong Kong, ...

Inaugurato a Budapest il KViHotel - il primo hotel d’Europa controllabile da smartphone : Il primo hotel europeo controllabile dallo smartphone ha aperto i battenti lo scorso 5 marzo in Ungheria. Il KVihotel a Budapest promette un'esperienza particolarmente smart agli ospiti delle 40 stanze disponibili grazie all'applicazione TMRW hotels, che permette loro di organizzare l’intero soggiorno, dalla prenotazione ai servizi, fino al check-out. L'articolo Inaugurato a Budapest il KVihotel, il primo hotel d’Europa controllabile da ...

Inaugurato primo impianto solare termodinamico con tecnologia Enea : Costruito all'interno del campus della 'Città della Scienza e della tecnologia' di Borg-el-Arab a circa 40 chilometri da Alessandria d'Egitto, l'impianto è stato realizzato dal progetto MATS , ...

Energia - Nord Africa : Inaugurato il primo impianto solare termodinamico con tecnologia ENEA : Uno spazio di 10mila m2 – circa due campi da calcio – dove 18 specchi parabolici lunghi ciascuno 100 metri “captano” le radiazioni solari: questi i numeri della prima centrale solare termodinamica con tecnologia ENEA inaugurata in Nord Africa alla presenza dell’ambasciatore d’Italia al Cairo Giampaolo Cantini e dell’ambasciatore Ue Ivan Surkos, dei ministri egiziani dell’Elettricità e Fonti rinnovabili, Mohamed Shaker, e dell’Università e ...