Inala un tappino che finisce nei polmoni - ragazzino rischia di soffocare : Ha rischiato di soffocare per un tappo di plastica Inalato accidentalmente. E' accaduto a Perugia a un ragazzino di 11 anni che è stato operato d'urgenza dall'equipe medica guidata dal professor Francesco Piuma, direttore del reparto di Chirurgia toracica. Il paziente era stato ricoverato poco prima presso la struttura pediatrica diretta dalla professoressa Susanna Esposito. A darne notizia è la stessa Azienda ospedaliera del capoluogo umbro, ...