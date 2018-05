In vacanza coi 4 zampe | ecco una selezione di case vacanze nelle destinazioni pet-friendly

meteoweb.eu

: RT @DiRobinixis: SECONDO L'ONOREVOLE FORZISTA BIANCOFIORE RIVOTARE A LUGLIO SIGNIFICA REGALARE UNA MONTAGNA DI VOTI AI 5 STELLE IN QUANTO I… - marino29b : RT @DiRobinixis: SECONDO L'ONOREVOLE FORZISTA BIANCOFIORE RIVOTARE A LUGLIO SIGNIFICA REGALARE UNA MONTAGNA DI VOTI AI 5 STELLE IN QUANTO I… - sherlock5stelle : RT @DiRobinixis: SECONDO L'ONOREVOLE FORZISTA BIANCOFIORE RIVOTARE A LUGLIO SIGNIFICA REGALARE UNA MONTAGNA DI VOTI AI 5 STELLE IN QUANTO I… - Hiwattvelvet : RT @DiRobinixis: SECONDO L'ONOREVOLE FORZISTA BIANCOFIORE RIVOTARE A LUGLIO SIGNIFICA REGALARE UNA MONTAGNA DI VOTI AI 5 STELLE IN QUANTO I… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) NOVASOL, leader europeo, dedica alle 12 milioni di famiglie che convivono con uno o più animali domestici, una ampiadie appartamenti per lepet-. Sono più di 15.000 lequali è possibile portare almeno 2 cani senza costi aggiuntivi di soggiorno. Le proprietà che sono state selezionate appositamente per ospitare i 4hanno delle caratteristiche particolari: devono avere ciotola e teli e almeno 500m2 di giardino o terreno naturale recintato in modo che questi possano muoversi liberamente. All’arrivo nella casa gli ospiti riceveranno tutte le informazioni con delle indicazioni sul territorio e sul veterinario più vicino per fare delleperfette in famiglia, pelosi inclusi. NOVASOL propone per l’estate unadipet-: FRANCIA E’ il paese più ...