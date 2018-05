In Piemonte oltre il 77 per cento delle abitazioni disperde energia

Vinitaly : il Piemonte presente con oltre 600 cantine : Si è tenuta stamani al Vinitaly di Verona l’inaugurazione dello Spazio Piemonte , voluto fortemente dalla Regione insieme con UnionCamere e Land of Perfection, il consorzio che unisce tutti i consorzi del vino Piemonte se. 200 aziende presenti nella collettiva intorno allo stand della Regione, altre 400 nel resto del padiglione 10, il padiglione Piemonte . “Tutti insieme, non solo perché è un dovere, ma anche perché è una grande ...

Pasqua fuoriporta : in Lombardia - Veneto e Piemonte oltre il 60% delle prenotazioni di ristoranti in agriturismo : “Pasqua con chi vuoi” recita un noto detto sulle abitudini degli italiani durante le festività e, secondo l’ultima analisi di “agriturismo” sulla sua sezione ristoranti , sempre più persone scelgono di consumare il pranzo Pasquale in un locale immerso nella natura e all’insegna del cibo genuino, soprattutto nelle regioni del Nord. Tra Lombardia, Veneto e Piemonte si concentra infatti più del 63% delle prenotazioni di pranzi per i ...