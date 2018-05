In Medio Oriente è iniziata la guerra diretta

Un altro Medio Oriente : Il festival ImageSingulières ospita una mostra dedicata ai lavori che i fotografi Andrea e Magda hanno realizzato negli ultimi otto anni in Medio Oriente. Leggi

In gioco i nuovi confini del Medio Oriente : Come nei lunghi anni della Guerra fredda anche in questi anni di rinnovate tensioni tra grandi e piccole potenze, il terreno di scontro è quello dei più deboli. La fase più recente è cominciata con l'assalto alla Libia di Gheddafi quando la Francia cercava di strappare il petrolio (di ottima qualità e vicina all'Europa) dall'Eni italiana; e il Qatar cercava di imporre i Fratelli musulmani come forza di ...

“Una Tempesta dal Paradiso” : Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa - sino al 17 giugno - Milano : Fino al 17 giugno presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) di Milano è possibile visitare la mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” il cui titolo si rifà all’interpretazione data da Walter Benjamin del quadro Angelus Novus di Paul Klee come cortocircuito di una società mistificatrice di cui diffidare. E […]

Salini Impregilo : in corsa in Medio Oriente per progetti da 3 mld dollari - 2 - : AdnKronos, In Qatar, Salini Impregilo sta per consegnare parte della prima linea della metropolitana di Doha, la Red Line North Underground, lunga circa 13 km, e sta costruendo lo stadio Al Bayt, in ...

Salini Impregilo : in corsa in Medio Oriente per progetti da 3 mld dollari (2) : (AdnKronos) – In Qatar, Salini Impregilo sta per consegnare parte della prima linea della metropolitana di Doha, la Red Line North Underground, lunga circa 13 km, e sta costruendo lo stadio Al Bayt, in vista dei Mondiali del 2022. Salini Impregilo è presente da oltre 50 anni nella regione del Golfo persico. Ha partecipato ai più grandi progetti realizzati negli ultimi decenni, tra cui il Kingdom Tower a Riyadh e la Grande Moschea di Abu ...

Salini Impregilo guarda al Medio Oriente : Teleborsa, - Sguardo verso Oriente per Salini Impregilo. La società punta a consolidare ulteriormente la sua presenza nei paesi asiatici, confermando la partecipazione a gare per un valore complessivo ...

ZooPark è un malware Android diffuso in Medio Oriente : ZooPark è il nome di un malware scoperto da Kaspersky Labs e che pare sia sostenuto da alcuni governi Medio-orientali per spiare i dispositivi Android L'articolo ZooPark è un malware Android diffuso in Medio Oriente proviene da TuttoAndroid.

Gli strappi di Netanyahu mettono il timing ad una nuova guerra in Medio Oriente. Nel settantesimo di Israele : Il conto alla rovescia è iniziato. Le tappe scandite. 12 maggio, Trump annuncia ufficialmente l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare. 14 maggio: inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Fiamme nei Territori, Hamas e Hezbollah entrano sul piede di guerra. 15 maggio: nel settantesimo dello Stato d'Israele, Netanyahu ordina nuovi raid contro basi iraniane in Siria. E' l'inizio della guerra diretta tra Israele e Iran, combattuta ...

[L'analisi] Il poliziotto di Trump in Medio Oriente è Israele. E l'occidente entra nel conflitto diretto : ... un refrain ben conosciuto che conferma il doppio standard della politica Usa in Medio Oriente: Israel First, Israele viene prima di tutto. Che sia così era già stato dimostrato dal trasferimento ...

Così l'Iran deal è al centro dell'agenda Pompeo nel viaggio in Medio Oriente : A Riad trova sponde migliori che in Europa, visto che l'Iran è considerato il nemico esistenziale saudita contro cui il nuovo corso saudita sta dirigendo la propria politica estera assertiva nella ...

Usa - Pompeo inizia visita in Medioriente : ANSA, - WASHINGTON, 29 APR - Il neo segretario di Stato Mike Pompeo, freschissimo di nomina, è giunto a Riad, in Arabia Saudita, la prima tappa del tour in Medio Oriente che lo vedrà poi in Israele e ...

Maltempo in Medio Oriente : Israele - Arabia Saudita e Siria in ginocchio. Tanti morti - anche molti bambini - per le grandi piogge nel deserto [VIDEO] : Le condizioni meteorologiche che sta vivendo Israele in questi giorni non sono normali per la fine di aprile. Forti piogge sono accompagnate da tuoni, fulmini, grandine e forti raffiche di vento, insieme ad un notevole calo delle temperature. Nelle regioni centrali e settentrionali sono caduti chicchi di grandine dalle dimensioni di una palla da golf! Negozi, strade e abitazioni di Tel Aviv e Gerusalemme sono inondatI, così come aree del deserto ...