In gioco i nuovi confini del Medio Oriente

Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei mondiali! Sarà gratuito o a pagamento? Annuncio il 1° maggio? : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI Fifa! In base alle fonti più attendibili e stando a quanto riportato da un giornale spagnolo, come […] L'articolo Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali! Sarà gratuito o a ...

Nuovi Problemi Fortnite l’11 aprile - cosa succede al gioco di Epic Games? : Tantissimi gli utenti che negli ultimi mesi hanno fatto il loro accesso nel mondo di Fortnite, il Battle Royale che ha rubato la scena a titoli ben più blasonati a cavallo del 2017 e del 2018 - con milioni e milioni di giocatori che hanno preso parte ad almeno una partita - e che ovviamente non ha alcuna intenzione di smettere nella propria cavalcata trionfale. Problematiche permettendo. Nelle ultime ore infatti Nuovi Problemi Fortnite ...

Onrush : nuovi elementi di gameplay emergono da una diretta del gioco : Onrush, nuovo titolo arcade di corse di Codemasters, punta ad attirare una fetta di pubblico poco amante di simulazioni di guida troppo seriose, e come possiamo vedere dal gameplay, è presto detto il perché.Oggi Codemasters ha infatti tenuto una diretta su YouTube nella quale mostrava il gioco in azione, diretta che riproponiamo qui di seguito e nella quale si vedono ampie porzioni di gameplay del gioco.Il Onrush dovremo gareggiare duramente per ...

Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei mondiali! Sarà gratuito o a pagamento? : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. In base alle fonti più attendibili e stando a quanto riportato da un giornale spagnolo, come sottolineato anche dallo staff di “MundoUT”, community argentina in […] L'articolo Nuovi Rumors su Fifa World Cup Russia ...

Nuovi dettagli su Spider-Man PS4 al 5 aprile - focus su mondo di gioco e sblocco contenuti : La giornata di ieri è stata senza ombra di dubbio cruciale per Spider-Man: il nuovo titolo dedicato al supereroe di punta di casa Marvel ha infatti calamitato le attenzioni dei videogiocatori, dando finalmente una data cui fare riferimento per quanto concerne il suo approdo su PS4. Ovviamente tanti sono stati i dettagli approfonditi nelle ultime ore in merito al nuovo gioco che vedrà protagonista il tessiragnatele, con importanti ...

«I Nuovi» - quando gli under 30 si mettono in gioco sul serio : Maria Lucia Tangorra «Rispetto a una società in cui vince chi sgomita di più, noi proponiamo una controtendenza molto difficile: un teatro di comunità, dove vige lo stare insieme» e che si nutre della ...

Tanti nuovi dettagli su God of War - tra difficoltà e durata : quanto visto finora è solo il 5% del gioco : In questi giorni abbiamo avuto Tanti dettagli su God of War: Sony e Santa Monica ci hanno infatti fornito nuovi video gameplay, impreziositi da informazioni aggiuntive sul combat system e sul gioco in generale. In queste ore sono emersi ulteriori dettagli, che non fanno che confermare l'incredibile spessore e vastità della nuova avventura di Kratos. Vediamo il tutto in ordine. Partiamo dalle recenti clip che ci hanno mostrato di God of War: i ...

Shroud of the Avatar : Forsaken Virtues - due nuovi trailer mostrano il gioco : Oggi Polarium Games ha caricato due nuovissimi trailer che mettono in mostra il prossimo RPG dello studio, stiamo parlando di Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues.Come riporta Dualshockers, si tratta di un nuovo gioco di Richard Garriott, il creatore della serie Ultima nonché uno dei padri del genere degli RPG. La trama è inoltre stata co-scritta assieme a Tracy Hickmann, l'autore dei romanzi della serie di Dragonlance.Con queste premesse le ...

Insugency : Sandstorm svela nuovi screenshot di gioco dell'Alpha : Con un'evoluzione dell'originale formula di gioco, arriva un nuovo arricchito e migliorato capitolo dello sparatutto campione di incassi.Insurgency: Sandstorm vanta un comparto grafico potenziato grazie al motore di gioco Unreal Engine 4, portando così la serie in una nuova era. In arrivo su PC e, per la prima volta, su PlayStation 4 e Xbox One; Insurgency: Sandstorm migliorerà le possibilità offerte dal gameplay grazie a un'immersività ancora ...

Cosa cambierà in Battlefield V - nuovi dettagli gettano luce sul gioco : Battlefield V sarebbe trapelato, questo potrebbe essere il nome del prossimo progetto EA DICE, praticamente il seguito di Battlefield 1. Anche se non ci mettiamo la mano sul fuoco, tutto potrebbe essere: pensiamo che sicuramente sarà svelato a breve, insieme a un trailer su cui EA sta già lavorando, anzi, non saremmo sorpresi se già fosse stato ultimato. Riguardo il progetto Battlefield V, anche se non viene mai chiamato così, alcune persone ...

Nuovi gameplay per il nuovo gioco de "L'Attacco dei Giganti" : Koei Tecmo Europe ha pubblicato una serie di Nuovi trailer per l'imminente colossal action game A.O.T. 2, basato sul successo mondiale del fenomenale anime, 'Attack on Titan'. Previsto per il 20 marzo 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione digitale per PC Windows su Steam, i giocatori si lanceranno nella densa azione sul campo di battaglia della serie conosciuta per il suo Custom Scout, che offre una nuova prospettiva ...