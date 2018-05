In Europa si vendono meno smartphone | ma crescono quelli cinesi

wired

: RT @ForzaNapoliole: Ma Starace rimane? Le buste del suo famoso caffè le vendono? Da come parlano #Sarri se ne va, porta tutti i giocatori… - ForzaNapoliole : RT @ForzaNapoliole: Ma Starace rimane? Le buste del suo famoso caffè le vendono? Da come parlano #Sarri se ne va, porta tutti i giocatori… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Calano le vendite degliinmai marchi, come Huawei e Xiaomi. Questo è, in estrema sintesi, il quadro emerso dal nuovo studio della società di ricerche di mercato Canalys. I risultati dell’ultimo trimestre (gennaio-marzo) fotografano l’inizio di “una nuova era per gliin”. Diamo qualche numero: le forniture complessive sono diminuite del 6,3%, con un totale di 46 milioni di pezzi consegnati in tutta. Il calo maggiore si è registrato nella parte occidentale del continente, che ha fatto segnare un -13,9%. Ma i dati più interessanti sonorelativi alle vendite delle singole compagnie tecnologiche. Calano le grandi. Prima e leader indiscussa inrimane Samsung, con 15 milioni divenduti, ma perde il 14% delle vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Segue Apple, con poco più di 10 ...