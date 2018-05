In arrivo la linea di make up di Lady Gaga | decine di prodotti tra profumi | creme e

optimaitalia

: ????? @eliaviviani and his crew after the finish line! | @eliaviviani e i suoi dopo la linea di arrivo! #Giro101… - giroditalia : ????? @eliaviviani and his crew after the finish line! | @eliaviviani e i suoi dopo la linea di arrivo! #Giro101… - giroditalia : Our Madrina @BarRefaeli on the finish line ?? | La nostra Madrina @BarRefaeli sulla linea di arrivo ?? #Giro101 #Giro - giroditalia : Eco.Energia insieme a Gorent si occuperanno tramite appositi mezzi per lo spazzamento manuale di effettuare la puli… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Inunadiup di? Non vi sono ancora certezze, ma secondo alcune indiscrezioni trapelate online la cantante e diva statunitense di origini italiane starebbe per lanciare unadi cosmetici!Originariamente riportato da The Blast e poi condiviso su Instagram,sembra aver presentato una richiesta di marchio di cosmetici, dal nome Haus Beauty. Diversi investigatori di internet hanno scovato online questo nuovo marchio per ladiup di. Grazie ad alcune ricerche sul web, è stato notato che la società di, la Ate My Heart Inc, ha fattp domanda per un marchio intorno a fine febbraio scorso.Stando a quanto riportato, ladiup didovrebbe comprendere una serie infinita di, quali fondotinta, rossetti, ombretti, eyeliner,, toner,per mani, olio per il corpo, salviette per ...