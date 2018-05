In arrivo ciclone islandese Da domenica anche -10 gradi al Nord

Maltempo - ancora piogge e allagamenti. E nelle prossime ore è in arrivo un ciclone : ancora disagi in molte zone d'Italia per il Maltempo che si è abbattuto in questi giorni, e prosegue l'allerta meteo anche per le prossime ore. La pioggia battente che dalla notte scorsa sta ...

Meteo : fulmini e burrasca - ciclone in arrivo sull’Italia : Da oggi e per tutta la settimana previsto maltempo quasi ovunque. Temporali anche nel weekend, soprattutto al Centro, in Sardegna e più sparsi al Nord.Continua a leggere

Ciclone Mediterraneo in arrivo sulla penisola con Maggio : Sguardo alla situzione Un vortice Mediterraneo risalirà dal nord Africa e posizionandosi entro mercoledì sul basso Tirreno portando maltempo sparso sulla penisola con un netto calo termico. Già in questo inizio settimana le correnti atlantiche hanno liberato l’Europa centro-occidentale dal dominio anticiclonico con assaggio estivo, portando addirittura massime al di sotto dei 10-15°C. Primi cali […]

Meteo - anticiclone in arrivo : clima estivo al Nord/ Previsioni : caldo a Milano - poi toccherà al Sud : Meteo, anticiclone in arrivo: clima estivo al Nord. Le Previsioni per il weekend: temperature elevate al Nord, con picchi fino a 30°, ancora instabilità al Sud.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:09:00 GMT)

Super anticiclone con assaggio d'estate in arrivo - specie al nord : "Vasto e potente anticiclone dal cuore molto caldo staziona sull'Europa centrale, mantenendo le perturbazioni atlantiche lontane dal Mediterraneo e determinando un clima praticamente estivo su diversi ...

Allerta Meteo - ciclone africano nel weekend : Tempeste di Sabbia in arrivo dal Sahara - Malta e Sicilia rischiano di essere avvolte da una fitta nube rossa [MAPPE] : 1/14 ...

Allerta Meteo Pasqua - ciclone in arrivo da Ovest : burrasca di ponente - nubifragi - nevicate e temperature in picchiata : 1/37 ...

