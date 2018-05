: #News #Ilva, sindacati bocciano piano governo - CybFeed : #News #Ilva, sindacati bocciano piano governo - NotizieIN : Ilva, sindacati bocciano piano governo - zazoomblog : Ilva arriva la proposta del Mise. No dei sindacati - #arriva #proposta #Mise. #sindacati -

Interrotta la trattativa sull'. Lo dichiarano Fim, Fiom e Uilm al tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. E' stata bocciata la proposta del ministro Calenda perché non garantiva l'assenza di licenziamenti e l'assunzione di tutti i lavoratori con le stesse garanzie contrattuali, come chiesto dai. Secondo quanto riferiscono le organizzazioni dei lavoratori, sarebbe stato il ministro Calenda a sospendere il tavolo. Per alcuni sindacalisti Calenda "non sarebbe legittimato a trattare".(Di giovedì 10 maggio 2018)