Ilva | no dei sindacati alla proposta del Mise Trattativa interrotta

Ilva - "No" dei sindacati a proposta del governo/ Carlo Calenda : “Fatto di tutto - ci pensi il nuovo esecutivo" : Ilva, "No" dei sindacati a proposta del governo, Carlo Calenda: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:14:00 GMT)

Ilva - arriva la proposta del Mise. No dei sindacati : Secondo i sindacati la proposta non garantisce, come loro chiedevano fin dall'inizio, l'assenza di licenziamenti e l'assunzione di tutti i lavoratori con le stesse garanzie contrattuali.

Carlo Calenda attacca Michele Emiliano : "Sull'Ilva fa venire i brividi - usa lo stile dei 5 stelle" : Duro attacco di Carlo Calenda a Michele Emiliano. Il ministro dello Sviluppo Economico afferma su Twitter che il presidente della Regione Puglia sull'Ilva di Taranto "scrive cose gravissime senza alcun riscontro, vuole piena occupazione ma con tecnologie inapplicabili. Puro stile 5 stelle: slogan più incompetenza più fuga dalla realtà e dalla responsabilità. Pensare che chi parla è un magistrato in aspettativa ...

Camorra - l'impero dei Casalesi in TransIlvania/ Ultime notizie : 2 arresti e 400 appartamenti sequestrati : Camorra, l'impero dei Casalesi in Transilvania: arrestati due fratelli vicini alla fazione del boss Michele Zagaria e sequestrati centinaia di appartamenti per milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Gestione illecita dei beni confiscati : radiata SIlvana Saguto : Approfondimenti Cadono i petali di Silvana Saguto: favori e patrimoni 'scippati', scatta maxi sequestro 20 ottobre 2016 Silvana Saguto rompe il silenzio: 'Ho zittito Totò Riina, ora ho 18 euro sul mio ...

Milan-Chievo - le pagelle dei rossoneri : male Borini - André SIlva è decisivo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Sfortunato quando si trova Stepinski ad appoggiare in rete il pareggio del Chievo. Non può nulla sul siluro di Inglese. Borini 5 Rovina la sua prestazione quando si fa ...