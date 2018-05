Ilva | la proposta del Governo | a fine piano garanzia occupazione a tutti

Ilva : proposta Mise - a fine piano garanzia assunzione stabile per tutti : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – tutti lavoratori avranno a fine piano la garanzia di continuità occupazionale a tempo indeterminato. è questa la soluzione al 2023 per quei lavoratori che non entreranno ne’ nella nuova Ilva nè nella newco creata da Invitalia che il governo ha messo sul tavolo di confronto con i sindacati. Se infatti, si legge nella bozza di accordo, 12 mesi prima del termine temporale previsto per la realizzazione del ...

Ilva : Bellanova - c’è bozza proposta accordo - si lavora a intesa : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – ‘Stiamo presentando in plenaria la bozza di proposta di accordo sull’Ilva con l’auspicio che tutti lavorino ad una intesa”. Così, via Twitter, il viceministro allo sviluppo Teresa Bellanova aggiorna l’incontro in corso al Mise tra Mittal e sindacati per la cessione dell’Ilva. L'articolo Ilva: Bellanova, c’è bozza proposta accordo, si lavora a intesa sembra essere il ...

Ilva - da governo proposta per sbloccare trattativa : Roma, 10 mag. , askanews, Arriva dal governo una proposta su Ilva per sbloccare la trattativa con i sindacati. Al tavolo al ministero dello Sviluppo economico, il titolare del dicastero Carlo Calenda, ...