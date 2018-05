Ilva | i sindacati rifiutano la proposta del governo Calenda | Il dossier passa al

Ilva - governo propone trasferimento di 1.500 lavoratori a una società di Invitalia. I sindacati lasciano il tavolo : Nulla di fatto all’ultimo incontro tra governo, sindacati e azienda sul futuro dei lavoratori dell’Ilva dopo la cessione alla cordata guidata da ArcelorMittal. La trattativa sulla nuova bozza di accordo non partirà nemmeno: i segretari generali di Fim, Uilm e Fiom hanno lasciato il tavolo parlando di “testo non condivisibile” perché “gli esuberi restano” e “Mittal non si è mossa di un ...

Ilva - via libera Ue a Mittal. La palla passa ai sindacati : Un altro tassello, fondamentale, si aggiunge al delicato puzzle della vicenda Ilva: ieri è arrivato l'atteso via libera dell'antitrust europeo all'acquisizione da parte di Arcelor Mittal. Un passaggio ...

Ilva - sindacati ribadiscono : 'No agli esuberi e appello alla politica'. Nuovi scioperi in vista : E' la posizione del consiglio di fabbrica riunitosi oggi presso lo stabilimento di Taranto. Al centro della vertenza c'è l'ultimo piano industriale della nuova società Arcelor Mittal -

Ilva : sciopero. Sindacati - stop totale : ANSA, - TARANTO, 30 APR - "I lavoratori hanno lanciato un messaggio chiaro ad Ilva in amministrazione straordinaria e Am InvestCo. Registriamo la fermata totale delle Acciaierie". Lo affermano ...

Ilva : sindacati - manutenzione o sciopero : ANSA, - TARANTO, 27 APR - In assenza "di interventi periodici e investimenti certi", sarà confermato dai coordinatori di fabbrica di Fim, Fiom e Uilm lo sciopero di 24 ore articolato su 3 turni, già ...

Ilva Taranto - sindacati : manutenzione acciaieria o sciopero il 30 aprile : Per i sindacati, "la gestione commissariale continua a non dare risposte e soprattutto a non investire le risorse necessarie per affrontare nel merito alcune delle problematiche di sicurezza poste all'attenzione di Ilva"

Ilva - i sindacati lasciano il tavolo e minacciano lo sciopero. Con Arcerol Mittal posizioni sempre più distanti : È andata male. Il round di incontri sul futuro dell'Ilva tra Arcelor Mittal e i sindacati in sede Mise, (presente la viceministra Teresa Bellanova), finisce con posizioni ancora lontanissime. Il confronto è sospeso: serve un passaggio con i lavoratori che già stanno programmando assemblee nei diversi stabilimenti italiani, con stati di agitazione e eventuali giornate di sciopero. Dopo un periodo di decantazione, forse, si ...

Ilva : sindacati - da Mittal condizioni inaccettabili : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Fim Fiom Uilm e Usb ritengono ‘inaccettabili” le condizioni poste da Mittal sull’occupazione, sui temi ambientali e sulle normative contrattuali. Per questo i sindacati ‘hanno deciso di sospendere il negoziato in attesa che Am Invesco modifichi l’irricevibile impostazione”. è una nota unitaria a schierare così , in un fronte comune, tutti i sindacati contro il piano con cui ...

Rottura sfiorata sull'Ilva - sindacati uniti. Si riprende il 26 - sul tavolo gli esuberi : Serviranno ancora 48 ore per cercare una possibile intesa tra Mittal e sindacati sui destini dell'Ilva. L'incontro sul salario di produttività, difficile e spesso vicino alla Rottura, è stato sospeso. Posizioni lontane, tema del salario variabile accantonato, nonostante una convergenza sulla retribuzione fissa. Si riprenderà il 26 su un punto che, se possibile, è ancora più "caldo" del precedente: l'occupazione ...

Ilva - licenziamenti e tagli ai salari I sindacati in coro : 'Inaccettabile' : Ilva: trattativa tra i sindacati e Arcelor-Mittal ancora in stallo. La proposta presentata dalla cordata al ministero dello Sviluppo economico è, secondo la Fiom, 'Inaccettabile'. ArcelorMittal 'ha ...