Ilva | i sindacati bocciano la proposta del governo | ' Gli esuberi restano' - ' Calenda non

Per i sindacati Calenda è non più legittimato a trattare. Salta il tavolo Ilva : Finale ad alta tensione tra governo e sindacati al tavolo Ilva. Le continue provocazioni di alcuni leader dei sindacati di base (Usb) all'indirizzo di Carlo Calenda, considerato non più legittimato a trattare, hanno fatto perdere la pazienza al ministro, che ha deciso di sospendere l'incontro, dove la trattativa era comunque in salita.Il piano preparato dallo Sviluppo economico, infatti, non ha convinto le sigle sindacali. Risultato: il ...

Ilva - governo propone trasferimento di 1.500 lavoratori a una società di Invitalia. I sindacati lasciano il tavolo : Nulla di fatto all’ultimo incontro tra governo, sindacati e azienda sul futuro dei lavoratori dell’Ilva dopo la cessione alla cordata guidata da ArcelorMittal. La trattativa sulla nuova bozza di accordo non partirà nemmeno: i segretari generali di Fim, Uilm e Fiom hanno lasciato il tavolo parlando di “testo non condivisibile” perché “gli esuberi restano” e “Mittal non si è mossa di un ...

Ilva - sindacati bocciano piano governo : 14.37 Interrotta la trattativa sull'Ilva. Lo dichiarano Fim, Fiom e Uilm al tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. E' stata bocciata la proposta del ministro Calenda perché non garantiva l'assenza di licenziamenti e l'assunzione di tutti i lavoratori con le stesse garanzie contrattuali, come chiesto dai sindacati. Secondo quanto riferiscono le organizzazioni dei lavoratori, sarebbe stato il ministro Calenda a sospendere il tavolo. Per ...

