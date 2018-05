Ilva | Calenda non legittimato dai sindacati Salta il tavolo delle trattative | tocca a Di

Per i sindacati Calenda è non più legittimato a trattare. Salta il tavolo Ilva : Finale ad alta tensione tra governo e sindacati al tavolo Ilva . Le continue provocazioni di alcuni leader dei sindacati di base (Usb) all'indirizzo di Carlo Calenda , considerato non più legittimato a trattare, hanno fatto perdere la pazienza al ministro, che ha deciso di sospendere l'incontro, dove la trattativa era comunque in salita.Il piano preparato dallo Sviluppo economico, infatti, non ha convinto le sigle sindacali. Risultato: il ...

Ilva : Calenda - italiani ci pagano per risolvere problemi non per fare populismo : Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Io lavoro per fare in modo che possano crescerci in sicurezza, investendo 2,3 mld per bonifiche e ambiente e 1,2 mld per impianti. Cosa che negli ultimi 50 anni non è stata fatta. Gli italiani ci pagano per risolvere problemi non per fare becero populismo da talk show di