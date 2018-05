Ilva | Bellanova | c’è bozza proposta accordo | si lavora a intesa

meteoweb.eu

: Retweeted Teresa Bellanova (@TeresaBellanova): #Ilva stiamo presentando in seduta plenaria la proposta di bozza di… - movittone : Retweeted Teresa Bellanova (@TeresaBellanova): #Ilva stiamo presentando in seduta plenaria la proposta di bozza di… - Oronzo1979 : RT @pietrospeedtwit: #VERTENZA #ILVA ROMA 10.05.2018 Da questa mattina dopo diverse consultazioni tra le - pietrospeedtwit : RT @pietrospeedtwit: #VERTENZA #ILVA ROMA 10.05.2018 Da questa mattina dopo diverse consultazioni tra le -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Roma, 10 mag. (AdnKronos) – ‘Stiamo presentando in plenaria ladidisull’con l’auspicio che tutti lavorino ad una”. Così, via Twitter, il viceministro allo sviluppo Teresaaggiorna l’incontro in corso al Mise tra Mittal e sindacati per la cessione dell’. L'articolo, c’è, siMeteo Web.