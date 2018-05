http://feedproxy.goo

: #Iliad, rinviato ancora il lancio e tariffe nella media degli altri operatori: Rinviato… - giannifioreGF : #Iliad, rinviato ancora il lancio e tariffe nella media degli altri operatori: Rinviato… -

(Di giovedì 10 maggio 2018)il debutto sul territorio italiano di, operatore francese che è approdato sulla penisola per sconvolgere il mercato. Ma letrapelate al momento e la copertura della rete non danno grandi speranze ai consumatori.: probabili, operatore mobile francese, ha certamente dalla sua un grande marketing che è riuscito a creare molta aspettativa in questo nuovo operatore mobile. Ildi nuovesembra sempre imminente e invece la data slitta di mese in mese e ora si vocifera della prossima estate. Cosa possiamo aspettarci dal nuovo operatore? Letrapelate al momento sono solo due, una economica che include 500 minuti di chiamate e 500 SMS con 5GB di traffico al costo di 2,90€ al mese, mentre per chiamate illimitate e 30GB il costo sale a 9,90€ che si può definire in linea con le offerte low cost delle altre compagnie mobile ...