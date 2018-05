Il vertice tra Trump e Kim Jong-un sarà il 12 giugno a Singapore 

M5S-Lega - vertice per il contratto di governo. Di Maio e Salvini saranno ministri : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «Significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

3 ex ostaggi della Corea del Nord rientrati in Usa/ Condizione di Trump in vista del vertice con Kim Jong-un? : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:08:00 GMT)

Corea del Nord-Usa - il vertice tra Trump e Kim si terrà il 12 giugno a Singapore : L'annuncio dell'atteso incontro tra il leader nordCoreano e il presidente Usa su Twitter: «Cercheremo di renderlo un momento molto speciale per la pace nel mondo»

Governo 5Stelle-Lega - oggi il vertice tra Di Maio e Salvini : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontreranno oggi per discutere del contratto di Governo in vista dell'intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un Governo. Sarà proprio questo il primo punto della trattativa, il contratto di Governo tanto sbandierato da M5S nelle ultime settimane.Di Maio ha annullato ieri tutti gli impegni per la giornata odierna proprio per il faccia a faccia con Salvini nella Sala Siani del Palazzo dei ...

Enrico Mentana - la bomba sul vertice tra Salvini e Di Maio : 'Entro oggi inviano lo schema di programma al Colle' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti 'in un luogo riservato' per la 'stesura dello schema di programma da inviare al Quirinale entro oggi'. Lo rivela su Facebook il direttore del TgLa7 ...

"Fissati data e luogo del vertice con Kim". Dopo lo strappo con Teheran - Trump tende le braccia a Pyongyang : All'indomani dello strappo sul nucleare iraniano, il presidente Usa Donald Trump comunica con orgoglio un nuovo passo nel percorso di riavvicinamento alla Corea del Nord. "Buon incontro con Kim Jong-un. data e luogo decisi", ha scritto su Twitter The Donald, facendo riferimento alla visita in Corea del Nord del segretario di Stato americano, Mike Pompeo.I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way ...

Governo : si tratta ancora. vertice Di Maio-Salvini - chiesto altro tempo al Quirinale : "Belloni - ha detto inoltre a proposito della segretaria generale della Farnesina data in pole per un incarico da parte del capo dello Stato - non la conosco, sarà la migliore persona del mondo, ma ...

Coree - vertice a sorpresatra Xi e Kim : ... che Nord e Usa 'costruiscano la reciproca fiducia col dialogo ' e che le parti prendano ' misure regolari e sincronizzate in modo responsabile' verso ' la risoluzione politica ' ed 'eventualmente ...

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : oggi vertice al Miur - pressing per una soluzione : La questione dei diplomati magistrali, ancora una volta, al centro dell’attenzione del mondo scolastico. Il quotidiano economico ‘Italia oggi’ ha scritto che, nella giornata odierna, martedì 8 maggio 2018, è previsto un nuovo incontro al Ministero con i sindacati. Un incontro in cui il Ministero dell’Istruzione potrebbe illustrare i dettagli riguardanti un’ipotesi di soluzione ‘politica’ per la vertenza dei ...