Il vaccino contro il papilloma è sicuro ed efficace

Il vaccino contro il cancro è sicuro ed efficace : ... mentre continuano a essere pubblicati in tutto il mondo dati sul suo effetto protettivo nei confronti dei tumori del cavo orale e dei genitali esterni anche per i maschi come quelli resi noti dall' ...

Morto Aaron Traywick - si iniettò un vaccino fai-da-te contro l’herpes : È Morto Aaron Trawick, il "bodyhacker" che si iniettò a febbraio un vaccino fai-da-te per sconfiggere l'herpes. Il 28enne, amministratore delegato della startup Ascendance Biomedical, è stato trovato privo di vita alcuni giorni fa al'interno di un un centro benessere di Washington. Non è ancora chiaro se la morte sia dovuta alla terapia genetica autoprodotta che si è iniettato o ad altro. Al momento del ritrovamento, secondo quanto ripprtato da ...

Zimbabwe : introdotto il vaccino contro il cancro cervicale : Le ragazze di tutto lo Zimbabwe saranno protette contro una delle malattie più letali del Paese in seguito all’introduzione del vaccino contro il Papilloma virus (HPV) nel programma di vaccinazione di routine del Paese; è quanto annunciato oggi dalla First Lady dello Zimbabwe Auxillia C. Mnangagwa, durante la cerimonia di lancio ad Harare. I vaccini, che saranno finanziati da Gavi, the Vaccine Alliance e dal governo dello Zimbabwe, ...

vaccino ANTITUMORE ENTRO UN ANNO : “SENZA CHEMIOTERAPIA”/ E spunta anche la proteina contro il cancro : VACCINO ANTITUMORE senza effetti collaterali, svolta nel campo del cancro, lo scopritore: “Sorprendente!". Le parole del professore di oncologia Ronald Levy(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 11:50:00 GMT)

vaccino singolo contro il morbillo non autorizzato in Italia : Nonostante ancora molti genitori ne facciano richiesta presso medici e asl, attualmente “non sono autorizzati in Italia” i vaccini singoli contro morbillo, rosolia, parotite, così come quelli contro difterite o pertosse. Queste vaccinazioni quindi possono esser somministrate solo in soluzioni combinate. A ribadirlo, e’ l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che, in occasione della Settimana Europea ...

Tumori : vaccino contro il cancro all’ovaio raddoppia la sopravvivenza in 2 anni : Uno studio pilota della University of Pennsylvania, pubblicato su “Science Translational Medicine“, ha sviluppato un vaccino personalizzato che stimola e rafforza il sistema immunitario di chi lo riceve: ha quasi raddoppiato il numero di donne sopravvissute al cancro alle ovaie in un arco di due anni. La ricerca ha dimostrato che “riprogrammando” le cellule immunitarie in modo che riconoscano il tumore, si può migliorare ...

Arriva il ‘vaccino’ contro il colesterolo cattivo LDL : Il colesterolo è un composto organico appartenente alla famiglia dei lipidi steroidei. Si tratta di un grasso presente nel sangue, fondamentale per assolvere diverse funzioni, come contribuire alla produzione di vitamina D, favorire la costruzione della parete delle cellule, in particolare del sistema nervoso, influenzare i sali biliari e gli ormoni steroidei, sia maschili che femminili ...

vaccino contro il cancro sfruttando l’immunoterapia : Rumors girano nella Rete su un presunto ‘Vaccino’ contro il cancro che si basa su esperimenti di immunoterapia che hanno portato a formulare una medicina salvavita contro i tumori. Una via alternativa alla chemioterapia. La cura va ad agire direttamente sul sistema immunitario, combattendo le cellule tumorali fino alla loro scomparsa. Gli esperimenti sono stati condotti sui topi con finora il 97% dei tumori che sono regrediti. Una ...