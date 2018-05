Il turismo vale l' 11% del Pil | dalla Cna 7 misure per potenziare le imprese

Valerio Giacobbi è il nuovo amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021. L'assessore al turismo del Comune di Cortina d'Ampezzo ... : 54 anni, laureato in Economia Aziendale all'Università Cà Foscari di Venezia, Valerio Giacobbi è dal giugno 2017 l'Assessore al Turismo del Comune di Cortina d'Ampezzo . Ha lavorato 21 anni in ...

Viaggi & turismo : Valencia - una città a misura di bambino [GALLERY] : Valencia è una destinazione ideale per trascorrere una vacanza in famiglia, grazie alle tantissime attività dedicate ai piccoli turisti. La primavera, poi, è la stagione perfetta per visitare questa meravigliosa città: con l’arrivo delle belle giornate, infatti, sarà ancora più divertente per i bambini passare del tempo all’aperto nei tantissimi spazi verdi, passeggiare lungo le bellissime spiagge e per le vie della città o divertirsi con ...