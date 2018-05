Il trono di spade su Sky Atlantic e la disperata ricerca dei draghi di Dany | trame

Emilia Clarke sul finale ‘divisivo’ de Il trono di spade 8 : ‘Alcuni urleranno - altri saranno soddisfatti’ : Il trono di spade 8 avrà il delicatissimo compito di dare alla serie un degno finale: ben otto stagioni di intrighi, morti e battaglie dovranno sfociare in una conclusione il più soddisfacente possibile. Mentre le riprese sono in corso non c'è modo di sapere cosa succederà nell'ultimo episodio di Game of Thrones, ma gli attori, pur con il divieto assoluto di spoilerare, cercano sempre di tenere i fan sulle spine. È questo il caso di Emilia ...

Emilia Clarke parla de Il trono di Spade 8 : “la gente urlerà e…” : Cresce l’attesa per l’ultima stagione de Il Trono di Spade 8 e cominciano a trapelare alcune indiscrezioni sul finale: ecco le parole di Emilia Clarke Il finale de Il Trono di Spade 8 vi farà urlare. A rivelarlo in anteprima assoluta è Emilia Clarke, l’attrice che nella saga interpreta Daenerys Targaryen la Regina dei Draghi. Purtroppo tutti i fan della serie cult dovranno aspettare ancora un anno per scoprire cosa succederà, ...

Ne Il trono di spade su Sky Atlantic il primo incontro tra Arya e Jaqen H’ghar : trame episodi del 3 e 10 maggio : Torna l'appuntamento con la maratona de Il trono di spade su Sky Atlantic: il canale 110 di Sky sta ripercorrendo da ormai oltre un mese tutte le sette stagioni di Game of Thrones, e nella serata di questo giovedì 3 maggio saranno proposti due episodi della seconda stagione della serie. Si tratterà nello specifico del quinto e del sesto, intitolati "Il fantasma della fortezza" ("The Ghost of Harrenhal" in lingua originale) e "Vecchi e nuovi ...

Sul set de Il trono di spade 8 anche un attore chiave per i flashback di Bran? La foto poi rimossa di Wilf Scolding : Il trono di spade 8 potrebbe avere ancora qualche flashback da mostrarci, almeno a giudicare dall'ultimo potenziale leak proveniente direttamente da Belfast. Come riporta Winter Is Coming, Wilf Scolding, che ha interpretato Rhaegar Targaryen nella settima stagione di Game of Thrones, ha postato su Instagram una foto di sé di fronte all'Europa Hotel, situato proprio nella capitale dell'Irlanda del Nord. Nulla toglie che potrebbe trattarsi ...

Il cast de Il trono di spade in un universo parallelo : come sarebbero i personaggi se i provini fossero andati diversamente : Non potremmo mai e poi mai immaginare i personaggi de Il trono di spade con un volto diverso da quello a cui siamo abituati, dopo ormai sette stagioni. Eppure, c'è stato un momento in cui tutto è cominciato: i provini, durante i quali molti attori hanno provato a entrare nel cast della serie, ma anche la pre-produzione, quando cioè gli showrunner hanno tentato di coinvolgere attori che hanno poi rifiutato. Con questa gallery possiamo farci ...

L’ultimo annuncio di George R.R. Martin ha svelato un indizio sugli spin-off de Il trono di spade? : Gli argomenti degli spin-off de Il trono di spade sono attualmente misteriosi tanto quanto la fine della celebre saga trasformata in serie tv, ma l'autore dei romanzi de Le cronache del ghiaccio e del fuoco potrebbe aver appena fornito un indizio importante sull'argomento. Nell'ultimo post apparso sul suo blog personale, lo scrittore George R.R. Martin ha annunciato che The Winds of Winter, penultimo e attesissimo libro della saga, non uscirà ...

Il trono di spade su Sky Atlantic continua tra alleanze e possibili matrimoni : trame episodi del 26 aprile e 3 maggio : continua anche questa sera la maratona de Il trono di spade su Sky Atlantic: altre due repliche della seconda stagione della serie verranno proposte nella prima serata di questo giovedì 26 aprile. Nello specifico, questa sera verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio della seconda stagione di Game of Thrones, iniziata la scorsa settimana dopo la fine della prima stagione della serie. Di seguito potete leggere le trame ufficiali di "Ciò ...

Il trono di spade 7 parteciperà agli Emmy 2018 : Emilia Clarke e Kit Harington promossi ad attori protagonisti : Il trono di spade non ha alcuna intenzione di restare fuori dagli Emmy Awards per un altro anno: la serie HBO parteciperà all'edizione 2018 dei prestigiosi premi televisivi, e l'emittente ha già reso noto quali sono le categorie in cui intende candidare la propria creatura. L'indiscrezione arriva dal sito Goldderby, che è riuscito a entrare in possesso di una copia della lista stilata da HBO per l'invio alla Television Academy. Lista che ...

La maratona de Il trono di spade su Sky Atlantic continua con la 2ª stagione : trame episodi del 19 e 26 aprile : Archiviata la prima, è ora di ripartire con la seconda stagione de Il trono di spade su Sky Atlantic: la maratona delle sette stagioni della serie targata HBO, cominciata cinque settimane fa, continuerà anche nella serata di questo giovedì 19 aprile. Lo scorso 12 aprile abbiamo salutato la prima stagione con la trasmissione degli episodi 1x09 e 1x10. Questa sera sarà quindi il momento dei primi due episodi della seconda stagione, il 2x01 e ...

Il trono di spade su Sky Atlantic saluta la prima stagione e si prepara per la seconda : trame del 12 e 19 aprile : Come ogni giovedì, torna l'appuntamento con Il trono di spade su Sky Atlantic: la maratona delle sette stagioni della serie saluterà nella serata di questo 12 aprile la prima stagione, della quale saranno infatti trasmessi gli ultimi due episodi. La serata si aprirà quindi con l'episodio 1x09, intitolato "La confessione" in italiano e "Baelor" in lingua originale. Eccone la trama: "Con la vita di Sansa in pericolo, Ned prende una decisione ...

Il trono di spade 8 avrà la battaglia più importante e lunga della serie - con riprese durate ben 55 giorni : Game of Thrones ci ha sicuramente abituati bene in fatto di battaglie, ma sembra che Il trono di spade 8 sia già pronta a battere ogni record precedentemente stabilito: pare che si siano appena concluse le riprese di uno scontro così enorme e mastodontico da richiedere ben 55 giorni di lavoro senza sosta. Il numero così preciso non è casuale: l'informazione viene infatti dall'account di Instagram di Jonathan Quinlan, un aiuto regista ...

Il trono di Spade 8 - nuovo record (di riprese) per la battaglia più epica di sempre : Ai tempi del finale della sesta stagione de Il Trono di Spade, la cosiddetta ‘battaglia dei bastardi’, che aveva richiesto anche un mese di riprese, risultava la più grande mai messa in scena nello show. Ma HBO ha deciso di superarsi, anche perché l’ottava stagione di GoT sarà anche l’ultima ed è giusto una serie cult si chiuda in modo l-e-g-g-e-n-d-a-r-i-o. Lo farà anche con una battaglia che, per produzione, ha già ...

"Dopo il trono di Spade recito in un thriller sui grandi poteri occulti" : Chiara Bruschida LondraJoe Dempsie ha tolto, per ora, i panni dell'ingenuo Gendry Waters del Trono di Spade ed è diventato Harry Clarke, una spia dell'MI6 che si ritrova inspiegabilmente nella "killing list" dell'agenzia per cui lavora. È lui il protagonista, insieme a Mark Strong, di Deep State, il nuovo "spy thriller" in otto puntate in onda su Fox, alle 21,50 dal 9 aprile. In questa serie la guerra viene raccontata come un business e a ...

Gendry avrà un ruolo importante ne Il trono di spade 8? Joe Dempsie parla dei suoi impegni sul set : Dopo essere stato ritrovato da Ser Davos nei bassifondi di Approdo del Re, Gendry non ha certo avuto grande importanza nella settima stagione di Game of Thrones. La musica però potrebbe cambiare ne Il trono di spade 8: Joe Dempsie, nel corso di un'intervista, si è fatto sfuggire qualche informazione di troppo riguardo il suo coinvolgimento nei nuovi episodi. L'interprete del bastardo di Robert Baratheon, parlando con Digital Spy, ha ...