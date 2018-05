Il Rosario del Papa contro le guerre

Catania. Rosario Pitarà arrestato per un omicidio del 1987 : E’ stato arrestato a Catania il boss Rosario Pitarà. L’uomo è accusato di omicidio premeditato con l’aggravante di avere agito per

Mese mariano - Il Rosario del Papa per la pace in Siria e nel mondo : Una suora ha ricordato le intenzioni per cui è stata offerta la preghiera tanto cara alla Madonna: non solo 'le necessità della Chiesa e del mondo' e 'il nostro personale cammino di santità' ma ...

miracolo a pompei! il Rosario nelle mani della madonna si muove- le reazioni - Cronache : Qualcuno, addirittura, trova un legame con i fatti di cronaca che, in queste ore, stanno interessando la Siria e che minano la pace mondiale. 'Il Santuario di Pompei - dicono i fedeli riuniti in ...

LETTURE/ Il Rosario contro la polizia politica : quelle candele che hanno liberato la Cecoslovacchia : Trent'anni fa si svolse in Cecoslovacchia una manifestazione destinata a cambiare la storia d'Europa e a svelare al mondo il vero volto dei regimi comunisti. RAFFAELE MAGALDI(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Denunciare subito la menzogna o aspettare? La lezione di Arsenij Roginskij, di A. Dell'AstaUNGHERIA 1956/ Gyula, se un ragazzo di 12 anni "riscrive" la rivoluzione, di R. Crugnola

Il video di Mio fratello di Biagio Antonacci con Beppe e Rosario Fiorello per una parabola del figliol prodigo 2.0 : Rosario e Beppe Fiorello sono protagonisti per la prima volta di un video musicale in Mio fratello di Biagio Antonacci, per la regia di Gabriele Muccino. Il terzo singolo estratto dall'album Dediche e Manie di Antonacci è una ballata popolare che si avvale della partecipazione di Mario Incudine, musicista e interprete che porta avanti la tradizione del cunto siciliano: Mio fratello contiene infatti un'intera strofa cantata da Incudine a metà ...

Rosario e Beppe Fiorello nel videoclip del singolo di Antonacci : Roma, 30 mar. , askanews, - "Mio fratello" è il nuovo singolo di Biagio Antonacci che sarà in rotazione da venerdì 6 aprile. Il brano è il nuovo singolo estratto dall'ultimo disco di inediti del ...

Vittoria - inaugurata la palestra del plesso SS Rosario : inaugurata a Vittoria la palestra del SS Rosario a Vittoria, il sindaco: "Dopo anni abbiamo restituito ai bambini la possibilità di fare sport".

Fiorello scopre i nuovi Pooh con Nek Max Renga in Uomini soli a Il Rosario della Sera (audio) : Nek Max Rena in Uomini soli a Il Rosario della Sera sono i nuovi Pooh. Questo è quanto ha deciso il conduttore del programma, l'inossidabile Fiorello, che ha stabilito la nuova formazione del gruppo che ha deciso di fermare il progetto della band con l'ultimo concerto a Casalecchio di Reno del 30 dicembre 2016. L'insolito trio si è cimentato in uno dei brani più significativi del gruppo, Uomini soli, con il quale hanno trionfato al Festival ...

Badminton - Europei 2018 – I convocati dell’Italia - sei azzurri a Huelva. Rosario Maddaloni ci prova : L’Italia sarà presente con sei atleti agli Europei 2018 di Badminton che si svolgeranno a Huelva (Spagna) dal 24 al 29 aprile. Nella città natale di Carolina Marin, Campionessa Olimpica a Rio 2016, saranno presenti tutte le stelle del Vecchio Continente e gli azzurri proveranno a mettersi in luce. Il nostro uomo più rappresentativo è sicuramente Rosario Maddaloni, alla quinta partecipazione, che sarà impegnato sia nel singolare che nel ...

"Da premier incontrerò il Papa E più che parlare - lo ascolterò 'Orgoglioso del Vangelo e del Rosario' : Il giuramento sul Vangelo, il rosario... Da dove nasce questa decisione controcorrente che ha spiazzato molte persone? "Perché me lo sentivo. Perché mi sentivo di impegnarmi, non solo davanti agli italiani ma anche di prendere un impegno importante Segui su affaritaliani.it