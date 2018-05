Il retroscena | Salvini non cederà sui migranti e continua a puntare all’Interno

[Il retroscena] Di Maio ministro degli esteri - Salvini agli interni e il rebus del premier terzo. Ecco il governo Lega-M5S : Se l'ex olimpionico Domenico Fioravanti, per il quale era stata prenotato il dicastero dello Sport, è scomparso dai radar, lo stesso non si può dire invece per Lorenzo Fioramonti. L'economista, ...

GIORGETTI - "BERLUSCONI APPOGGIO ESTERNO LEGA-M5S"/ retroscena - Salvini al telefono con Renzi : "Convincilo tu.." : GIORGETTI, "Berlusconi dia APPOGGIO ESTERNO a Lega-M5s": continua il pressing di Salvini. E spunta un Retroscena: Renzi lo ha telefonato e il leader del Carroccio gli ha chiesto aiuto...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:10:00 GMT)

Di Maio - Salvini e Berlusconi - il retroscena dal Quirinale : cosa è successo a porte chiuse : A cominciare la sfilata al Quirinale ieri lunedì 7 maggio è Luigi Di Maio . Dopo aver passato due mesi 'ingessato e incravattato' con uno stile da vecchio democristiano, racconta Aldo Cazzullo sul ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : il retroscena dal vertice del centrodestra : Il centrodestra sull'orlo della rottura, ancora una volta. Ma ora il tempo sta per scadere e l'aut auto non è di Luigi Di Maio , ma di Sergio Mattarella . A poche ore dall'ultimo giro di consultazioni,...

[Il retroscena] Salvini contro tutti - convince solo Confalonieri. "Non voglio le dame di Bruxelles al governo" : "Con Silvio Berlusconi ci siamo sentiti e ci dobbiamo vedere nel fine settimana. Tra noi ci sono telefonate quotidiane". Quando Matteo Salvini è ricomparso dopo un lunghissimo consiglio federale della ...

[Il retroscena] Lo schiaffo di Mattarella a Salvini : niente incarico senza maggioranza chiara. Scatta la caccia a 50 parlamentari : ... cosa che avrebbe ovvie ricadute depressive sull'economia del Paese e colpirebbe soprattutto i consumatori già in difficoltà. Subito dopo l'esecutivo sarà chiamato a modificare la legge elettorale, ...

[Il retroscena] Lo schiaffo di Mattarella a Salvini : niente incarico senza maggioranza chiara. Scatta la 50 parlamentari : ... cosa che avrebbe ovvie ricadute depressive sull'economia del Paese e colpirebbe soprattutto i consumatori già in difficoltà. Subito dopo l'esecutivo sarà chiamato a modificare la legge elettorale, ...

[Il retroscena] La exit strategy di Mattarella : incarico alla Lega o governo di tregua. E Salvini tende la mano ai Cinque Stelle : "Distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte". Il Presidente Mattarella è tornato ieri a parlare dopo giorni di silenzio passati invano ad aspettare una soluzione politica allo stallo post voto che oggi conta il giorno numero 59. L'occasione è la Festa del lavoro, quel lavoro che dà corpo e sostanza all'articolo 1 della Costituzione e che dovrebbe essere al ...

Matteo Renzi - il retroscena-terremoto : gli sms scambiati con Matteo Salvini - il piano clamoroso : È gasatissimo, Matteo Renzi , e nulla sembra preoccuparlo. Né le critiche da dentro il Pd per la sua intervista spericolata da Fabio Fazio a Che tempo che fa , 'Avete visto come sono stato bravo? Lui ...

[Il retroscena] Salvini il vincitore verso l'incarico al buio. E Mattarella chiude la finestra del voto a giugno : Ambasciatori al lavoro per trovare una soluzione ed evitare il piano dei 5 Stelle del ritorno alle urne subito. I forni si sono chiusi senza produrre mezza pagnotta. Di Maio ha chiuso quello con il centrodestra per non saper fare mezzo passo di lato rispetto alla premiership e rispetto “all’ingombro Berlusconi”. Salvini non ha accettato la proposta indecente di tradire Berlusconi. Renzi ha chiuso quello con i 5 Stelle. E il leader Di Maio, a cui ...

Luigi Di Maio - il retroscena : 'Certo che Salvini...' - la sua frase rubata all'aeroporto : Forse Luigi Di Maio sapeva che Matteo Renzi stava per fregarlo. Anzi, umiliarlo in diretta tv su Raiuno. Un retroscena di Repubblica di domenica rivelava come, circondato dai sostenitori del Movimento ...

[Il retroscena] Renzi affoga il governo Cinque Stelle-Pd. Ma offre a Di Maio e Salvini una costituente per le Riforme : Il voto anticipato sarebbe, per Renzi, "uno schiaffo agli italiani perché una maggioranza c'è, è quella che ha vinto il 4 marzo e negare questo vorrebbe dire ammettere che la politica vive ancora una ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - retroscena-bomba : 'Il contratto per fare fuori Berlusconi' : Il forno con la Lega non sarebbe affatto chiuso, tutt'altro. Il dialogo tra i collaboratori di Matteo Salvini e quelli di Luigi Di Maio non si è interrotto e dopo il voto in Friuli potrebbe ripartire, ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - il retroscena sull'abbraccio a Trieste : Si sarebbero evitati accuratamente tutto il giorno finché in tarda serata si sono abbracciati all' Harry's bar a Trieste Silvio Berlusconi e Matteo Salvini , dove la loro campagna elettorale in Friuli ...