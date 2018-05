Il produttore del giubbotto di Salvini | ' Mi ha fatto pubblicità | ma il motto ' prima gli

Napoli - De Laurentiis : 'Sarri? Mi auguro che resti - il produttore è più importante del regista' : Perché prima dell'inizio della stagione devi recuperare i cicli dei giocatori, i soldi sono importanti ma lo sport ne risente. Noi ragioniamo da industriali ma rimanere in Europa resta fondamentale'. ...

“Ecco come si è suicidato”. Avicii : l’atroce particolare sulla morte del dj e produttore 28enne. “Un gesto terribile ma che poteva essere evitato” : La morte di Avicii ha sconvolto il mondo intero. Il dj e produttore 28enne ha lasciato un vuoto per ora incolmabile nel mondo della musica elettronica e dance (un vero precursore per tanti). Eppure aveva fama, soldi, popolarità, tutte le donne che voleva e potere. Ma allora perché sì è tolto la vita? La stessa famiglia aveva precisato in una lettera: “Tim non era fatto per la macchina del business in cui si è trovato. Era un ragazzo ...

Il mondo della musica dance piange il Dj e produttore Avicii Video : Si era ritirato dalle scene due anni fa per motivi di salute legati, probabilmente, al consumo eccessivo di sostanze alcoliche. Gli stessi motivi per cui, presumibilmente, oggi, all’eta' di 28 anni, si è spento il Disc jockey e produttore discografico di #musica dance Avicii, al secolo Tim Bergling. Nessun dettaglio chiarificatore è finora trapelato in merito alla triste vicenda. Le sue precarie condizioni di salute lo avevano obbligato nel 2016 ...

Vinitaly - Pordenone in prima fila : è il principale produttore del Friuli : Al Vinitaly, la piu’ grande fiera enologica d’Italia in programma dal 15 al 18 aprile, tra i protagonisti anche le cantine cooperative del Friuli occidentale aderenti a Confcooperative Pordenone, vale a dire i maggiori produttori della regione Fvg. La manifestazione veronese e’ l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte del settore nel quale spiccano, oltre alle cantine cooperative, anche i vivaisti, la cui ...

Luca Barbareschi/ “Fausto Brizzi? Un genio”. #MeToo : la versione del produttore a Le Iene : Luca Barbareschi intervistato da Roberta Rei per Le Iene dice la sua su Fausto Brizzi dopo il caso molestie e sul movimento #MeToo. Le sue dichiarazioni avevano sollevato la polemica.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 17:12:00 GMT)

Barbara D’Urso : «A breve tornerà la Dottoressa Giò». Le dichiarazioni del produttore : Barbara D'Urso Tempo di revival per Barbara D’Urso. Mentre si accinge a ritornare in prime time con il Grande Fratello (qui le ultime news), programma che aveva condotto per l’ultima volta nel 2004, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e Domenica Live è pronta anche per tornare sul set della fiction che le ha dato grande popolarità, ovvero La Dottoressa Giò. E se i rumors riguardo al sequel si rincorrevano già da tempo, a ...

Già avvistato Samsung Galaxy Note 9 sui siti del produttore in alcune pagine di supporto : Entra già nel vivo la fase di pre-uscita del Samsung Galaxy Note 9, come non potrebbe essere altrimenti con gli ultimissimi indizi trapelati attraverso il sito dello stesso produttore, in particolare per quanto riguarda alcune divisioni nazionali del brand. Per quanto il lancio del nuovo phablet si attende solo nella prossima estate, ecco che l'azienda asiatica sta già lavorando con buona lena al lancio finale e di seguito spiegheremo il ...

Con Xiaomi Mi MIX 2s il produttore è quasi arrivato allo “smartphone del futuro” : In occasione del lancio di Xiaomi Mi MIX 2s, il produttore cinese non ha nascosto di ritenersi un'azienda all'avanguardia. Scopriamo insieme il perchè L'articolo Con Xiaomi Mi MIX 2s il produttore è quasi arrivato allo “smartphone del futuro” proviene da TuttoAndroid.

HTC U12 Plus dovrebbe essere l’unico flagship 2018 del produttore : HTC U12 Plus dovrebbe essere l'unico top di gamma commercializzato da HTC durante quest'anno e potrebbe debuttare nei primi giorni di maggio: la notizia arriva da una fonte definita affidabile. L'articolo HTC U12 Plus dovrebbe essere l’unico flagship 2018 del produttore proviene da TuttoAndroid.

Huawei Wallet sul Play Store : ecco l’app per i pagamenti del produttore cinese : Huawei Wallet è la soluzione studiata dal produttore cinese per offrire ai propri utenti un sistema di pagamento da usare attraverso lo smartphone Android L'articolo Huawei Wallet sul Play Store: ecco l’app per i pagamenti del produttore cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Caso Weinstein - saltato l’accordo per la vendita della compagnia del produttore accusato di molestie e violenza sessuale : l’accordo finanziario/amministrativo “al femminile” per rilevare la The Weinstein Company è saltato. Lo rivela la capocordata dell’intera operazione finanziaria, Maria Contreras-Sweet. “Dopo aver firmato e iniziato la fase di verifica della conferma, abbiamo ricevuto informazioni deludenti sulla fattibilità del completamento di questa transazione”, ha spiegato la donna, responsabile dei rapporti con le piccole imprese durante l’amministrazione ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus pubblicizzati sui vecchi smartphone del produttore : La campagna promozionale dedicata ai nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus è ormai entrata nel vivo e tra le iniziative ve n'è una per gli utenti Samsung L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus pubblicizzati sui vecchi smartphone del produttore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La Xiaomi Mi LED Smart TV 4C appare sul sito del produttore prima del lancio : La Xiaomi Mi LED Smart TV 4C può contare su un display da 43 pollici con risoluzione Full HD (1080p) ma non supporta la tecnologia HDR. Ecco le sue feature L'articolo La Xiaomi Mi LED Smart TV 4C appare sul sito del produttore prima del lancio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.