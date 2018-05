Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il

Rita Centofanti vice presidente del TSA smentisce la notizia delle sue dimissioni : L'Aquila - In relazione ad alcune notizie di stampa:“Sono ben salda nella mia carica di vice presidente del TSA. Ormai da anni, da quando la Regione ha deciso di diminuire drasticamente i contributi per la cultura, il Comune dell’Aquila, è socio di maggioranza del Teatro, dato il suo maggiore impegno finanziario. Il Sindaco Pierluigi Biondi mi ha nominata a settembre dell’anno scorso esclusivamente sulla base del curriculum ...

A sorpresa rispunta Abete come presidente. E il calcio si trasforma in un gioco dell'oca : Il capo dello sport italiano, da sempre contrario a ricandidare un ex numero uno federale chiunque fosse, chiedeva infatti al calcio un soggetto nuovo che tenesse conto di tutte le componenti, ...

Aeroporto : artificieri fanno brillare valigia prima dell'arrivo del presidente : In serata, intorno alle 19, gli artificieri della polizia hanno fatto brillare una valigia abbandonata trovata nel parcheggio davanti all'Aeroporto di Peretola. Gli agenti si trovavano nell'area per ...

Donne parlamentari giordane e marocchine accolte da Mara Carfagna - vicepresidente della Camera : ' I vostri Paesi hanno compiuto decisivi passi avanti sulla strada della parità fra uomo e donna anche nella rappresentanza politica e nelle istituzioni. E' particolarmente importante avviare un dialogo fra i Parlamenti come stiamo facendo oggi, per scambiarsi buone pratiche e confrontarsi sulla strada che c'e' ancora da ...

Lega e M5S hanno chiesto al presidente della Repubblica altre 24 ore per trattare : Proveranno di nuovo, di nuovissimo, di nuovissimissimo, ad allearsi per governare insieme The post Lega e M5S hanno chiesto al presidente della Repubblica altre 24 ore per trattare appeared first on Il Post.

Così la Chiesa italiana si presenta al fianco del presidente Mattarella : L'impostazione seguita dai vertici cattolici si ritrova anche nella scelta, chiara e importante, di padre Francesco Occhetta , che segue con attenzione la politica italiana per La Civiltà Cattolica , ...

SIdSI : il Professore Emerito Enzo Chiricozzi eletto presidente del Comitato Scientifico : ... "L'Idrogeno, opportunità per la mobilità del futuro"; "Azienda 4.0 e Sistemi integrati per l'efficienza della produzione industriale"; "Economia e Ingegneria del Mare", "Formazione e Orientamento". ...

Renzi dice che se si vota presto Gentiloni sarà il candidato a presidente del Consiglio del PD : Ma dice che non vuole «tirarlo per la giacchetta» The post Renzi dice che se si vota presto Gentiloni sarà il candidato a presidente del Consiglio del PD appeared first on Il Post.

Calciomercato Napoli - un colpo per reparto : ecco le prime strategie del presidente De Laurentiis [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione straordinaria, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a conquistare lo scudetto ma il percorso degli azzurri è stato veramente entusiasmante. Adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione e l’intenzione è quella di intervenire sul mercato. La prima situazione da chiarire sarà quella con il tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore ad oggi ...

Turismo - il Ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani è il nuovo presidente di Apt : ... da Piacenza a Rimini, per un settore, il Turismo, che rappresenta quasi il 12 per cento per Pil regionale ed è fra i motori della nostra economia, fra le prime in Italia per crescita e aumento dei ...

'Governo neutrale' del presidente - da Lucrezia Reichlin a Salvatore Rossi : al via il toto-premier : Tra i papabili, sempre provenienti dal mondo dell'economia, ci sono anche Dario Scannapieco , vicePresidente della Banca europea per gli investimenti, e Salvatore Rossi , direttore generale della ...

Giorgetti a Berlusconi : "Alleanza finita se vota il governo del presidente" : Adesso che Sergio Mattarelle è rimasto solo, si aspetta di guardare in faccia il governo "neutrale" del presidente. Lo aspettano tutti al varco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio lo hanno già bocciato. E, dal momento che Forza Italia ha fatto sapere di preferire il voto in autunno anziché in estate, dal quartier generale del Carroccio fanno trapelare un messaggio netto che suona più come una minaccia. "Se Silvio Berlusconi deciderà di sostenere un ...