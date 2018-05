Il piano del Cav

Impiegata della Regione si lancia dal settimo piano : morta sul colpo : Suicidio in Regione Lombardia . Una dipendente di 41 anni della Regione si è tolta la vita lanciandosi dal palazzo Lombardia in via Algarotti, a Milano. È accaduto stamani intorno alle 8, quando nell'...

Sanità : Ministero approva piano di contrasto a ludopatie della Regione Veneto : Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - Il Ministero della Salute ha approvato il piano di prevenzione e contrasto al gioco patologico e di cura dei malati di azzardo della Regione Veneto. Ne dà notizia l’assessore regionale al Sociale, Manuela Lanzarin all’indomani della comunicazione ricevuta dal Ministero

Sanità : Ministero approva piano di contrasto a ludopatie della Regione Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il piano regionale prevede attività di informazione e sensibilizzazione (a partire da baristi, tabaccai, gestori dei punti scommessa), interventi di prevenzione nelle scuole e nei centri anziani, programmi di cura e di riabilitazione, valorizzazione delle esperienze terri

Volley - SuperLega 2018 : i migliori italiani della stagione. Randazzo super bomber - piano Re a muro - Juantorena e Zaytsev top : le statistiche : La superLega 2017-2018, il massimo campionato italiano di Volley maschile, si è conclusa con il successo di Perugia che si è laureata Campione d’Italia sconfiggendo Civitanova nella Finale Scudetto. La stagione ha regalato grandi emozioni e le statistiche conclusive possono essere analizzate per fare un punto della situazione. Quali sono stati i migliori giocatori italiani secondo le statistiche? Analizziamo la situazione parametro per ...

Pallanuoto - A1 2018 : i migliori italiani della 24ma giornata. Eduardo Campopiano show! : Ventiquattresima giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: ci avviciniamo a lunghi passi verso la fase decisiva, i playoff che assegneranno lo scudetto. Posizioni ormai praticamente cristallizzate: si è disputato sabato il big match tra le prime della classe che ha visto nuovamente trionfare (anche se a fatica) il Pro Recco. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori italiani in acqua. Eduardo Campopiano: davvero mostruoso ...

Hispack mette in primo piano sostenibilita' e user experience - le nuove sfide del packaging di oggi : ... 'C'e' un'attenzione maggiore per materiali riciclabili e biodegradabili e per packaging piu' leggeri oltre a un preciso impegno ecologico, che punta su riciclo e riuso, nell'ottica di un'economia ...

Partito a palazzo Biserini il restyling del piano terra : Intervento da due milioni e mezzo di euro. I lavori al traguardo nel gennaio 2019 Copertura in acciaio, alluminio e vetro per la corte interna. Nuovi spazi per eventi

Tragedia a Trento - bambina di un anno cade dalla finestra del quarto piano e muore : Una bimba di un anno è caduta dalla finestra ed è morta sul colpo. E' successo a Trento: la bambina è caduta dalla finestra del quarto piano della casa di famiglia. La piccola è precipitata nel giardino sotto casa e i soccorsi sono stati immediati, ma non è stato possibile rianimarla.È accaduto nel quartiere di Piedicastello, nella zona ovest della città, e a verificare la dinamica dell'accaduto sono al lavoro i carabinieri.L'allarme è scattato ...

Palermo : Ferrandelli - serve piano progettuale per i conti in rosso : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - “La Corte dei conti invia rilievi pesanti sui conti del Comune, rilievi che risalirebbero al periodo di gestione di uno dei suoi uomini, Luciano Abbonato, che ha lasciato la squadra di governo di Orlando proprio per diventare consigliere della Corte dei conti. Non potev

Quando si dice dalla padella alla brace. L’Imputato tenta di sfuggire al suo destino ma il piano di fuga si rivela un flop : E’ successo in un tribunale dello Utha, negli Stati Uniti. L’uomo, nel tentativo di fuggire, dopo essere uscito dall’aula si è gettato dal secondo piano, finendo dritto nelle braccia dei poliziotti L'articolo Quando si dice dalla padella alla brace. L’Imputato tenta di sfuggire al suo destino ma il piano di fuga si rivela un flop proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il piano del Colle : governo di tregua per superare l'emergenza economia : Servirà allora un personaggio 'imparziale', un grand commis che sia esperto di economia. Uno tipo il palermitano Alessandro Pajno, docente di diritto amministrativo, presidente di sezione del ...